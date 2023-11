O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Culpa

Não deixe que sua mente pregue peças e o coloque em estresse por atitudes tomadas no passado ou na juventude. É hora de libertar algumas mágoas e compreender que o futuro é construído agora. Todas as pessoas mudam e podem trilhar caminhos melhores, mais importantes e fazer as pazes com aquilo que já passou. É sua vez de olhar para frente e se preocupar com a história escrita no presente. A sua responsabilidade é com você!

Capricórnio – Carta dos Amantes

Cuidado com a rotina e o cansaço influenciando em sua vida amorosa e colocando dúvidas ou paranoias em sua cabeça. Chegou o momento de criar a paixão e os momentos para poder seguir em frente com quem ama, seja o outro ou você mesmo, tendo sempre em mente que é possível renovar as energias e as conexões com detalhes pequenos, em sua rotina. Quem carrega o mundo nas costas não tem tempo para se dedicar aos sentimentos e é importante equilibrar as responsabilidades e coração.

Aquário – Carta da Maturidade

Lembre-se de olhar para a sua existência como um espectador, mas nunca sem deixar de ver as nuances, o brilho e as aprendizagens. É importante agir hoje com coerência sobre a pessoas que você se tornou e a sabedoria que adquiriu. Use suas ferramentas a seu favor e arrisque também novos passos, saindo da inercia e preguiça que pode o impedir de alcançar grandes feitos.

Peixes – Carta do Estresse

Saia da corda bamba que é o estresse para alcançar a abundância. Existem pontos importantes que precisam ser curados em sua vida, principalmente internamente e isso só será possível fazendo um importante trabalho de olhar para dentro de si. O mundo pode tentar atrapalhar sua conexão com a própria essência, não se calar, assim como o passado e algumas cicatrizes; aprenda a fazer as pazes para dar início a uma nova etapa em sua vida.