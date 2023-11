O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Comparação

É o momento de não sei deixar endurecer. A vida pode ter obstáculos e dias nublados, mas todos carregam no coração a coragem para ser flexível, envergar com os eventos fortes e não se romper. Afirme suas raízes e acredite na sua força de vencer as dificuldades. Apenas voce conhece sua história e seu coração, mas muitos podem ver e admirar sua grandeza, acredite.

Touro – Carta do Isolamento

Não se feche, amargure e pense que as coisas não têm solução. A caminhada está repleta de flores a serem recolhidas, semeadas e admiradas. Abra-se para viver seus dias de peito aberto e sem as barreiras da mágoa; é olha de olhar ao redor para se conectar com as pequenas coisas que podem ser muito importantes, inclusive fundamentais.

Gêmeos – Carta da Nova Visão

Existe algo que o aprisiona e é preciso se libertar. A resposta está fora de onde você está habituado e talvez em novas pessoas que podem estar ao redor ou ainda irão entrar em sua caminho. Não se fecha mais! Permita o movimento e mesmo com os pés no chão, olhe para a imensidão do céu e faça parte dela.

Câncer – Carta da Totalidade

Não pense que a vida se constrói sozinho e sem aliados, pois isso pode limitar alguns logros importantes. Busque conexões sinceras e compreenda que em alguns momentos nos deixamos levar e ficamos imersos em correntes que nos levam para outros lugares, mas é sempre tempo de retomar a rota e o controle da sua vida.

Confira mais:

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 19 a 25 de novembro de 2023

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os signos do zodíaco que são atrevidos na vida amorosa

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os signos que podem mudar quando se apaixonam e ficam irreconhecíveis