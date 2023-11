Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de novembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 20 a 24 de novembro de 2023:

Áries

Cuidado principalmente com as pessoas que estão perto de você. Cuidado com inimigos e invejosos, lembre-se que seu signo é um dos mais destacados, por isso é recomendável que você esteja sempre atento a qualquer situação negativa.

Para se proteger, você pode passar muito perfume antes de sair de casa e usar um escapulário de São Miguel Arcanjo.

Tenha pensamentos positivos e tome decisões importantes em seu ambiente de trabalho porque é a sua hora de se destacar. Você vai viajar no final do ano e tudo dará certo. Você ingressa em um curso de idiomas ou administração.

Touro

Não se sabote com pensamentos negativos. Não hesite em ter uma boa atitude, pois isso o ajudará a alcançar o que tanto deseja para ter sucesso.

Perdoe-se, você não fez nada de errado. Tenha uma boa atitude em sua vida, mas seja discreto com suas conquistas para que as pessoas ao seu redor não tenham inveja de você.

Continue sendo exigente no amor, a pessoa ideal entrará em sua vida, mas não exija muito de si mesmo. Se você for casado, uma gravidez pode ocorrer. Você compra algo novo.

Gêmeos

Preste toda a atenção ao seu trabalho e projetos profissionais para que tenha o sucesso desejado. Cuide da sua saúde, principalmente mental, pois haverá dias de grande sobrecarga de tensão.

Se você tiver a oportunidade, abra seu próprio negócio ou procure uma forma de ganhar dinheiro com taxas, não deixe a preguiça tomar conta de você. Continue com seus estudos e planos de mestrado.

Arranje um animal de estimação para lhe fazer companhia. Uma viagem é planejada. Pague o seguro do seu carro e suas despesas médicas.

Câncer

Não tenha medo de mudanças, lembre-se que você está em fase de crescimento pessoal, então foque em tomar boas decisões.

Evite discussões complicadas, é melhor não dizer nada a ouvidos surdos. Esta semana você tem muitas possibilidades de ter sucesso e passar por uma boa fase financeira; apenas evite deixar tudo ao acaso ou cair em tentações que o desviem de seus objetivos.

Um amor do passado deseja retornar, tente analisar bem e se não combina com você, não saia com alguém só para não se sentir sozinho, tente continuar procurando por um mais parceiro compatível.

Leão

Evite se gabar de suas conquistas para não se encher de energia negativa. Esteja ciente de suas próprias emoções, pois para cada ação há uma reação.

Surgem dúvidas para que você continue em seu trabalho, mas lembre-se que seu signo é sempre o líder e tem pensamentos muito mutáveis.

Tenha cuidado com problemas de ansiedade e depressão, não hesite em tirar alguns dias de férias para se acalmar. Tenha cuidado com os problemas de um ex; não busque a reconciliação, é melhor virar a página.

Virgem

Tome cuidado com as pessoas más ao seu redor e tenha em mente que é melhor saber como sair de más companhias na hora certa.

Você terá complicações em seu ambiente de trabalho, por isso recomendo que não se aborreça por nenhum motivo e procure não se envolver em situações que não lhe digam respeito.

Você recebe uma proposta para um novo projeto de trabalho, então não hesite e mude. No amor, se você for solteiro, continuará assim. Lembre-se que o virginiano se ama muito e dificilmente deixa alguém entrar em sua vida. Atualize suas pendencias.

Libra

Está chegando um novo projeto de trabalho que deixará abundância; tenha orgulho de seu excelente desempenho.

Seu signo é o vigilante do Zodíaco, então você tem as qualidades necessárias para alcançar tudo o que deseja.

Hoje em dia você estará com muitas ideias e pensamentos positivos, é o momento ideal para fazer aquelas mudanças e projetos que tanto pensou.

Você viajará e tirará alguns dias de férias. Esta semana será boa para reorganizar seus sentimentos e começar a buscar o bem-estar para si mesmo.

Escorpião

Sua necessidade de crescimento o levará a criar novos negócios que lhe trarão melhores rendimentos. Quando se trata de colegas de trabalho, bloqueie suas energias negativas, não preste atenção ao que eles dizem e concentre-se no seu próprio trabalho.

Você é um grande líder, então continue nesse caminho para ajudar mais pessoas a encontrar a felicidade. Se você está em processo de divórcio ou separação, esta semana tudo se resolverá da melhor forma.

Cuidado com suas despesas e economize o máximo possível para evitar empréstimos.

Sagitário

Esta semana é o momento perfeito para iniciar uma nova etapa em sua vida. Você receberá um reconhecimento financeiro que o ajudará a consolidar seu sucesso.

Aproveite para tomar decisões importantes. Você deve ter cuidado com seu lado controlador, pois às vezes você quer ter tudo tranquilo, mas seu parceiro também precisa de espaço.

Será uma semana de prosperidade e continuidade com seus objetivos. Seu signo é forte e determinado, por isso não desanime com os obstáculos. Você terminará de fazer algumas compras para sua casa.

Capricórnio

Será uma semana de boa sorte em tudo relacionado ao trabalho. Você receberá um convite para fazer uma viagem no final do ano para comemorar.

Um passo importante no relacionamento ou no lar. Você saberá a gravidez de um familiar que lhe dará muita alegria.

No amor, tome cuidado com o ciúme, não controle tanto o seu parceiro para não cair em brigas sem motivo; tente dar e ter seu espaço. Você iniciará uma nova etapa de estudos que lhe proporcionará muitos sucessos no futuro.

Aquário

Esta semana é o momento perfeito para você arrecadar dinheiro e investi-lo para ter ativos para o seu futuro.

O amor virá. Se o seu parceiro não o acompanha nos seus objetivos e sonhos, é melhor sair desse relacionamento negativo, lembre-se que você deve ter planos ambiciosos e acreditar em si mesmo.

No trabalho você sofrerá muita pressão, então seja paciente e cauteloso com suas ações para sair bem. Você terá uma viagem de última hora, embora seja rápida, você aproveitará e terá boas relações. Se você sente falta de um amor, procure-o novamente, não deixe o orgulho te impedir.

Peixes

Esta semana é uma oportunidade para você crescer e amadurecer como pessoa, aproveitar ao máximo esse momento de mudança e transformação.

Não brigue mais com seu parceiro que o ama, mas lembre-se que sempre precisa dar espaço um ao outro para não se sentir pressionado.

Cuidado com comentários ruins no trabalho e na escola, são momentos de ficar calado e saber ouvir. Lembre-se que a vida é maravilhosa e é hora de vivê-la intensamente. Você viaja por motivos de trabalho porque seu signo precisa sempre movimentar sua energia.

