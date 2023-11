As previsões desta segunda-feira (20) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

O mundo

Você tem a melhor carta de tarot desta semana, que será esplêndida, cheia de desafios, mas com muito sucesso. Profissionalmente chega uma promoção que você deve receber com muita humildade. Sua atitude é sempre positiva e deixa de lado fofocas e pessoas que não gostam da felicidade alheia e foca em alcançar o objetivo. Há alguns dias você não estava muito bem com seu parceiro, mas agora ele está superando aquela crise que os separava. Tudo o que você tanto se esforçou para fazer, colherá seus frutos e estará em total harmonia. Aproveite e acenda a chama da paixão.

Capricórnio

A Justiça

Você deve ser firme e assertivo em suas decisões para que no trabalho não tenha problemas que não possa resolver posteriormente. Sim, às vezes o que os outros fazem não é justo, mas você deve ter coragem para superar seja lá o que for. A carta avisa que você deve avaliar seu relacionamento com muito cuidado porque as coisas não estão indo bem. Procure um ponto de equilíbrio para voltar àquela coisa linda que nasceu entre vocês. Conversando se entendem e daí para a reconciliação há um passo.

Aquário

Temperança

Esta carta lhe diz que você deve manter o equilíbrio em sua vida, que deve evitar discussões e mal-entendidos. Se houver, você deve ser o centro para acalmar tudo o que está causando problemas ao seu redor. Seja forte e pense antes de agir ou dizer algo. A carta também fala sobre o amor, mas não do tipo cativante, mas sim da calma e da paz, da compreensão e do respeito. Então, junto com seu parceiro, procure aquele momento de apoio que você precisa.

Peixes

O louco

Você terá uma semana cheia de muita energia que deverá controlar para evitar a ansiedade e o estresse que o fluxo de trabalho pode gerar. Medite para alcançar esse controle. Esta carta é muito representativa do que está acontecendo com você, uma criatura que parece não viver na realidade e que ninguém leva a sério, por isso você deve tentar se organizar e concentrar suas forças naquilo que considera ser o mais importante. Você tem uma energia desenfreada e possessiva. Tenha cuidado porque seu parceiro pode se sentir sobrecarregado. Mude para que você seja mais amoroso e compreensivo. Ambos precisam disso.

Com informações do site Nueva Mujer