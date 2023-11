Adidas fica amarelo: já está à venda a sua nova colaboração com “Os Simpsons”

Batizados como Homer Simpson, Clouds e Living Room, esses designs exclusivos já estão disponíveis no mercado.

As Adidas NMD G1 Homer Simpson

Dos dois modelos já disponíveis, as Adidas NMD G1 Homer Simpson destacam-se por oferecer uma explosão de amarelo vibrante, em homenagem à pele da família mais famosa de Springfield.

A parte superior é complementada por três riscas de camurça castanho claro, sobreposições no calcanhar e detalhes azuis que evocam os icónicos calções de Homero.

Adidas NMD G1 Homer Simpson Tênis dos Simpsons

O distintivo lema “¡D’oh!” adorna a língua do modelo, enquanto a característica face de Homer surge atrás das três listras laterais.

O design é completado com detalhes da marca, uma entressola Boost branca, inserções de EVA pretas e uma sola externa de borracha preta.

Como podemos notar, a colaboração entre Adidas e a famosa família amarela é uma mostra de fusão entre estilo e nostalgia.

As tão esperadas NMD G1 “Homer Simpson”, juntamente com as Clouds e Living Room, que completam a trilogia de design, já estão disponíveis nos EUA por US$ 150 tanto nas lojas físicas como online.