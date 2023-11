A maneira correta de depilar suas sobrancelhas de acordo com a forma do rosto: você vai parecer fresca e atraente

A maneira correta de depilar as sobrancelhas de acordo com o formato de seu rosto (Instagram: @haileybieber / @emrata)

Embora muitos deixem isso à sorte, na verdade existe a maneira correta de depilar as sobrancelhas de acordo com o formato do rosto, então você deverá prestar atenção na próxima vez que for ao cabeleireiro ou fizer isso por conta própria.

Elas são muito importantes, pois definem a aparência e devem se adequar aos traços faciais para assim potenciar uma imagem jovem, natural e harmoniosa, deixando de lado expressões como de irritação ou que endurecem as feições.

A maneira correta de depilar as suas sobrancelhas de acordo com a forma do seu rosto:

Rosto ovalado

Se você já identificou que tem o rosto oval, então você deve pedir ao seu estilista para deixar as sobrancelhas arredondadas ou levemente arqueadas.

Até mesmo você pode fazer em casa, pois basta remover os pelos sobrando e manter sobrancelhas bonitas com ângulos suaves. Fuja dos ângulos muito pronunciados, pois isso lhe dará uma expressividade pouco natural para suas formas faciais.

Rosto redondo

Na mesma linha da opção anterior, você se beneficia das que são ligeiramente arqueadas. Deixe que o ângulo superior seja elevado, mas sem exagerar. O ideal é que o ângulo mais alto da sobrancelha, ou seja, o ponto de altura do centro, reflita um V invertido, pois os desenhos planos ou retos não ficarão tão bons.

Rostro alongado

No caso das mulheres com estes traços, eles se beneficiam de sobrancelhas retas ou planas, pois fornecem maior equilíbrio e disfarçam o comprimento. Arcos elevados neste caso não são tão positivos, pois ainda alongam mais as expressões faciais.

Rosto quadrado

Por último, a maneira correta de depilar as suas sobrancelhas de acordo com a forma do rosto se este for quadrado é criar um ângulo bem marcado, evitando completamente sobrancelhas planas.