5 ideias de maquiagem anos 20: perfeito para destacar seu visual durante as festas de Natal

Quando dezembro chega todos os anos, as agendas enchem-se de eventos sociais. Além das festas de Natal, Véspera de Natal, Véspera de Ano Novo e Ano Novo, também há jantares de trabalho e de amigos e confraternizações.

Por isso, o plano de looks que devemos ter para essas ocasiões especiais natalinas deve ser construído com muito cuidado. E não é só a roupa a escolher, também a maquiagem deve ser cuidadosa.

Com tantos compromissos, as ideias podem acabar, mas não há motivo para alarme, pois sempre se pode buscar inspiração nas décadas passadas, como os glamourosos anos 20.

LEIA TAMBÉM: A maneira correta de depilar suas sobrancelhas de acordo com a forma do rosto: você vai parecer fresca e atraente

Ideias de maquiagem anos 20 para as festas de dezembro

O estilo desta época estava cheio de uma magia e elegância que ainda é muito influente até os dias atuais e pode ser visto em tendências de maquiagem que permanecem, como lábios escuros.

Então, se você quiser ser o centro das atenções nas festas de dezembro, saindo do comum e apostando em uma imagem retro, aqui estão cinco ideias de maquiagem dos anos 1920 para inspirá-lo.

Uma aposta ousada e glamourosa

Se você é uma mulher ousada, um look que você pode usar durante suas celebrações é esse que reúne as características clássicas da maquiagem dos anos 20, mas com um giro moderno e um toque mágico.

E é isso que manteve as sobrancelhas finas, lábios escuros e cílios enormes tão na moda naquela época, mas isso pode ser levado além com o batom preto. No final, o resultado é uma maquiagem glam e muito chamativa.

Os anos 20 são uma fonte inesgotável de inspiração (Instagram)

A rosa dos 20

Se você quiser algo mais clássico, aposte nesse make up que tem tudo para nos oferecer uma sensação bem dos anos 20: sobrancelhas precisas, maçãs do rosto coradas e lábios vermelhos suculentos e ousados.

Uma forma de intensificar a cor para esta aposta é aplicando primeiro o tom em creme nas bochechas e depois continuar com o produto em pó para estendê-lo, fixá-lo e destacá-lo.

Os anos 20 são uma fonte inesgotável de inspiração (Instagram)

Do século XX, mas no presente.

Caso queira um make up que não pareça tão retrô, então você pode optar por criar uma com todas as grandes características da maquiagem dos anos 20, mas usando técnicas atuais.

Como este de Eva Green, que é uma clara referência à era em questão, mas está muito atual com uma pele de porcelana, lábios chamativos e blush marcado que pode ser usado em vários encontros.

Os anos 20 são uma fonte inesgotável de inspiração (Instagram)

Como uma boneca

Não podemos apenas tomar inspiração dos maquiagens que as mulheres usavam naquela época, mas também de outros elementos que caracterizavam aquele período histórico, como os brinquedos.

A maquiadora Isabelle De Vries demonstrou perfeitamente com esta versão moderna de uma boneca dos anos 20 com bochechas e lábios corados, pestanas com efeito de asa e delineado inferior.

Os anos 20 são uma fonte inesgotável de inspiração (Instagram)

No estilo de O Grande Gatsby

Agora, se o que você procura é chamar a atenção, então você pode se deixar conquistar por este maquiagem muito no estilo de ‘O Grande Gatsby’ com olhos esfumados e lábios pintados em amora.

O truque está em não ter medo do drama para criar uma imagem que nos faça sentir como a protagonista de uma incrível história ambientada na época que serve de musa desta vez.