3 cortes de cabelo meio comprimento perfeitos para uma mudança sutil: serão tendência em 2024

O 2024 ainda está à espreita, mas as tendências de cortes de cabelo que serão tendência no próximo ano já se fizeram presentes para guiar os mudanças de looks para os novos 365 dias.

Entre as tendências de beleza mais vistas, o cabelo de corte médio estará em alta e não é de se estranhar, pois é um comprimento tão confortável, versátil e rejuvenescedor que nos cai bem, seja com 20 ou 60 anos.

Também, os cortes neste comprimento se adaptam perfeitamente aos diferentes estilos e texturas dos cabelos; são de baixa manutenção e favorecem todos os tipos de rostos existentes.

Cortes de cabelo de comprimento médio que estarão em tendência em 2024

Então, se você quiser atualizar seu visual para começar o próximo ano com um estilo atual, mas sem ser radical, reunimos três cortes de cabelo curto que estarão na moda em 2024.

Bob ondulado longo

O wavy long bob é um corte prático, fresco e versátil na altura dos ombros que se usa com ondas ou cachos naturais ou feitos, será o corte de cabelo médio que reinará no início do próximo ano.

A melhor parte disso é que favorece todos os tipos de rostos e cabelos. Se você quiser usá-lo com um estilo mais diferenciado, aposte em uma versão do corte de cabelo com camadas muito marcadas.

Clavicut

Outro estilo que se manterá entre os primeiros lugares nas tendências primavera-verão 2024 é o clavicut. Trata-se de um corte prático e rejuvenescedor que chega justo à altura da clavícula.

Normalmente, é um look clássico que é usado reto, sem nenhuma camada ou desfiado. Além disso, embora seja elogioso para todos, fica especialmente bem em rostos arredondados.

Wolf Cut

Corte Wolf foi um dos cortes mais solicitados nos salões de beleza este ano e continuará sendo durante o primeiro trimestre de 2024. Trata-se de um corte mullet e shaggy apenas para as ousadas.

O estilo híbrido é caracterizado por seu franjão com camadas desfiadas que enfatizam o rosto, volume na parte superior e baixa densidade na nuca. Seu acabamento é desarrumado, o que dá movimento.