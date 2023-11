Os signos do zodíaco que são atrevidos na vida amorosa

Nem sempre as pessoas que conquistam, contam que para conseguir isso precisaram ser bem atrevidas e esse é o caso de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

O taurino quer viver o que sente e o que deseja, pois além de determinado, sua teimosia é o combustível do lado atrevido em sua personalidade. Esse signo aposta em estratégias e na sedução com as melhores cartas na manga. Dificilmente ele perderá tempo e ficará preocupado com qualquer obstáculo ou oponente, pois acredita profundamente em seu potencial de conquista.

Libra

O libriano gosta de se conectar e agir bem com as pessoas, para isso ele precisa se abrir e conhecer de verdade quem aparece em seu caminho. Quando ele se apaixona é porque já se envolveu bastante e não consegue evitar quebrar algumas regras ou corações para dar continuidade a conexão que o entusiasma.

Escorpião

Esse signo tem iniciativa para demonstrar e concretizar os sentimentos, fazendo o possível para conquistar quem ama, mesmo que isso seja doloroso para outros que nutrem sentimentos por ele ou seu alvo. O escorpiano é bom de sedução e sua intensidade o faz ser corajoso o suficiente para encarar aventuras e ser atrevido sem medo das consequências.

