Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 19 a 25 de novembro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você está num momento em que precisa de coragem e força para enfrentar esse momento difícil e desconhecido da vida. Depois de superá-lo, você verá como o sucesso e a abundância chegam até você.

Touro

Você se sente vulnerável emocionalmente devido à desconfiança gerada pela traição. Não deixe que isso seja motivo para impedi-lo no caminho da prosperidade que você e os seus merecem.

Gêmeos

Você tem que encontrar o momento certo para corrigir seu erro e encontrar as palavras adequadas para dizer o que sente, para que se sinta livre de amarras e possa seguir avançando em outras áreas da vida.

Câncer

Você passou por um momento difícil que perturbou a harmonia e a paz do seu lar, mas essa situação já passou. Chegou a hora de reconstruir a partir do entendimento e alcançar o sucesso.

Leão

Não deixe que a dúvida gere desconfiança. Busque a harmonia do amor e da humildade para que tenha a recompensa da fortuna e da abundância.

Virgem

Você tem que analisar uma situação que te afeta. Você não obterá a solução vinda da angústia, então chegou a hora de enfrentar seus erros com coragem.

Libra

Quando você deixar as inseguranças em sua vida, a prosperidade e o amor virão até você. O medo não deixa você seguir em frente e você precisa fazer isso pelo bem da família.

Escorpião

Não deixe que as energias negativas dos outros e a inveja estejam em seu ambiente. Você pode evitá-lo ficando longe daquelas pessoas que não contribuem em nada para o seu crescimento.

Sagitário

Otimismo e progresso são as premissas que você deve ter em mente neste momento, mas dentro do amor e da humildade.

Capricórnio

Não deixe que o passado continue atormentando sua vida, você deve virar a página e garantir que seu coração se cure para aproveitar outras oportunidades.

Aquário

Você está em paz com as decisões que tomou e alcançou a harmonia necessária para seguir em frente. Tome as decisões que você precisa tomar.

Peixes

Você está em um momento que o conforta espiritualmente e o leva a tomar as melhores decisões para alcançar a prosperidade.