3 suplementos essenciais para corpo e mente de idosos

Envelhecer com saúde é o desejo universal, e o médico Bruno Monteze compartilhou em suas redes sociais três suplementos essenciais para garantir vitalidade e uma boa memória na terceira idade. A criatividade na escolha destes suplementos é fundamental, considerando a dificuldade dos idosos em obter nutrientes suficientes apenas pela dieta.

Energia Mental com Creatina, não só para Atletas

Embora a creatina seja frequentemente associada a atletas, o médico destaca sua importância para a energia mental dos idosos. Com origem na carne, a capacidade de estoque de creatina diminui com a idade, tornando a suplementação crucial. O especialista alerta que a dieta predominante em farinhas pode causar prejuízos mentais devido ao estímulo excessivo de açúcar e à falta de proteínas e boas gorduras. A creatina, além de contribuir para a energia mental, também auxilia na preservação da massa muscular, mantendo a vitalidade.

Vitamina B12: Desafios e Soluções para a Cognição

A absorção da vitamina B12 se torna desafiadora com o envelhecimento, agravada pelo uso comum de medicamentos como a metformina. O médico enfatiza que a suplementação de B12 pode significativamente melhorar a parte cognitiva dos idosos. A falta dessa vitamina pode impactar negativamente a saúde cerebral, tornando seu suprimento crucial para preservar a vitalidade mental.

Ômega 3 para Manter a Cabeça Tinindo

O ômega 3, encontrado em peixes de águas profundas, desempenha um papel crucial na manutenção da função cognitiva. Principalmente na forma de DHA, o ômega 3 é apontado em estudos como um aliado na preservação da saúde cerebral e na redução do risco de doenças neurodegenerativas. Dada a frequente escassez desses nutrientes na dieta diária, a suplementação torna-se uma maneira eficaz de garantir sua ingestão adequada.

Em resumo, a escolha cuidadosa desses suplementos – creatina para energia, vitamina B12 para cognição e ômega 3 para a função cerebral – pode ser a chave para envelhecer com vitalidade. É fundamental reconhecer as mudanças nas necessidades nutricionais à medida que envelhecemos e adotar medidas preventivas para manter uma mente afiada. Confira o vídeo completo do médico para mais detalhes sobre esses suplementos obrigatórios para os idosos.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

