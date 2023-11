Os signos que podem mudar quando se apaixonam e ficam irreconhecíveis

Quando se trata de amor e paixão, alguns signos depositam todas as fichas para conseguirem o que quer e passam por transformações que são percebidas por quem os conhece.

Confira quais são:

Áries

Por mais que o ariano seja de personalidade forte e grande senso de liberdade, ele pode mudar muito quando se apaixona por alguém. Disposto a fazer muitos esforços para conquistar, ele tende a se tornar mais interessante e compatível, dividindo gostos e conhecendo coisas novas que interessam o outro para poder estreitar a conexão. Desistir também não é com ele, que joga para ganhar.

Virgem

Por mais que goste de manter tudo sob controle e estruturado, o virginiano pode perder a linha quando se apaixona. Esse signo tende a apostar mais na sensualidade, conquista e até deixa a espontaneidade entrar em sua vida. Dessa forma, ele passa a ser um jogador romântico, que toma as atitudes com estratégias por trás e até disputa corações, mas com uma fantasia extra que nem sempre daria espaço para viver em outros assuntos.

Capricórnio

Limites e responsabilidades podem fazer parte de muitos aspectos da vida do capricorniano. No entanto, quando se apaixona de verdade, ele deixa seu lado mais intenso e disposto a conseguir o que deseja a vista. Muitos podem ver como ele se torna romântico, ligado as palavras e disposto a remanejar compromissos para ter mais tempo com quem deseja. Abrir as portas do sentimento também trará mais inspiração para esse signo, que viverá com um novo propósito especial.

