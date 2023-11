Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Não deixe que a dúvida gere desconfiança na família. Busque a harmonia do amor e da humildade para que tenha a recompensa da fortuna e da abundância. Tenha força de vontade para seguir em frente.

Virgem

Você tem que analisar uma situação que te afeta. Você não obterá a solução para uma angústia sem enfrentar seus erros com coragem. Busque ajuda para superar esta situação.

Libra

Quando você deixar as inseguranças em sua vida, a prosperidade e o amor virão até você. O medo não deixa você seguir em frente e você precisa fazer isso pelo bem da família. Peça ao divino para iluminá-lo com sua luz e ajudá-lo a erradicar o mal e o medo do seu coração.

Escorpião

Não deixe que as energias negativas dos outros e a inveja estejam em seu ambiente. Você pode evitá-lo ficando longe daquelas pessoas que não contribuem em nada para o seu crescimento.

