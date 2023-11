Os 4 perfumes favoritos de Lady Di que são perfeitos para mulheres de 50: exalam classe e elegância

Apesar de seu falecimento ter ocorrido há 26 anos, o legado de Lady Di no mundo da moda e beleza continua mais vivo do que nunca. Seu grande cabelo em corte bob, a sutileza de seu maquiagem que derramava luxo silencioso, as bochechas coradas e seus icônicos lábios em tons de framboesa são tendências que atualmente continuam liderando no mundo inteiro.

Lady Di: Perfumes Favoritos da Princesa de Gales

Se algo distinguia Diana de Gales, conhecida como “a princesa do povo”, era o seu acertado gosto para se vestir em cada aparição pública que fazia. Não importando se se tratava de uma foto comum ou de um evento formal, a falecida realeza sempre teve o controle total de seu visual para parecer perfeita.

Recentemente foi lançada a nova temporada de “The Crown” e, como era de se esperar, centenas de dúvidas sobre seus segredos de beleza foram despertadas. Nesse sentido, um dos seus melhores segredos guardados é o dos perfumes favoritos.

Perfumes da Lady Di: são fragrâncias cheias de elegância e sutileza

Bluebell de Penhaligon’s

É um perfume criado em 1978 por Michael Pickthall, é uma fragrância feminina e floral verde, caracterizada por seus acordes cítricos. Em suas notas de coração estão o jacinto azul, lírio do vale, jasmim, rosa, e como notas de fundo, gálbano, cravo-da-índia e canela.

Diorissimo de Christian Dior

Além do seu requintado estilo sofisticado, os perfumes com composição de flores brancas e notas verdes eram seus preferidos. Diorissimo de Dior tem notas de bergamota, lírio, lírio do vale junto com alecrim, néctar de jasmim egípcio, bem como sândalo e almíscar.

24 Faubourg Eau de Parfum de Hermès

É uma fragrância floral cítrica com notas de saída de bergamota, pêssego, jacinto e laranja. No seu coração, a flor de laranjeira, gardênia, jasmim, íris e sândalo dão o toque de suavidade e elegância.

Arpège de Lanvin

É um perfume muito amadeirado que se caracteriza por suas notas de lírio-do-vale e bergamota, jasmim, íris, rosa, sândalo, âmbar, almíscar, baunilha, patchouli. Além disso, conta com flores brancas, as favoritas da Lady Di.