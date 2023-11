Inchaço e cólicas: alimentos saudáveis que causam esses desconfortos

Manter uma alimentação saudável, repleta de frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis é crucial para o bem-estar. No entanto, mesmo alimentos considerados saudáveis podem desencadear sintomas desconfortáveis, como inchaço e cólicas abdominais. Esses desconfortos muitas vezes estão relacionados aos FODMAPs, certos tipos de carboidratos fermentáveis.

Os vilões dos desconfortos: lentilhas e feijões

Leguminosas como feijão e lentilhas, apesar de ricas em proteínas, carboidratos e fibras, podem ser fontes de desconforto abdominal. Os alfa-galactosídeos presentes nesses alimentos são FODMAPs responsáveis por causar inchaço. Uma dica útil para quem os consome é deixá-los de molho antes do preparo, tornando-os mais digestíveis.

Brócolis e outros crucíferos

Freepik

A família dos vegetais crucíferos, como brócolis e couve-flor, oferece nutrientes essenciais, mas também contém FODMAPs, podendo causar inchaço. Cozinhar esses vegetais pode ser uma estratégia para melhorar a digestão.

Laticínios: excelente fonte, possíveis desconfortos

Apesar de serem ricos em proteínas e cálcio, os laticínios podem gerar problemas digestivos para aqueles que têm dificuldade em decompor a lactose, resultando em inchaço, gases, cólicas e diarreia.

Cebolas e alho

Cebolas, ricas em frutanos, e o alho, contendo FODMAPs, são conhecidos por causar inchaço. Cozinhar esses alimentos pode reduzir os efeitos digestivos indesejados.

Trigo: além do glúten, FODMAPs como vilões digestivos

Alimentos com glúten, como o trigo, podem desencadear inchaço e problemas digestivos, tanto em pessoas com doença celíaca quanto naquelas sensíveis ao glúten. Optar por grãos menos agressivos, como arroz, quinoa e aveia, pode ser benéfico.

Maçãs: fonte de saúde, mas com moderação

Apesar de serem ricas em fibras, vitamina C e antioxidantes, as maçãs podem causar inchaço devido à frutose, um FODMAP, e ao alto teor de fibras. Cozinhar as maçãs facilita a digestão, uma estratégia útil para evitar desconfortos digestivos.

Em resumo, compreender a relação entre alimentos saudáveis e desconfortos digestivos é essencial para adotar escolhas alimentares que promovam o bem-estar gastrointestinal.

Fonte: O Globo