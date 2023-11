Castanho chocolate: os tons que mais favorecem a cor do cabelo que arrasa entre as mulheres

Quando se fala sobre cores de cabelo que serão tendência em 2024, inclui-se tanto os tingimentos como as mechas com as quais se pode conseguir uma mudança de look definitiva e favorecedora. Entre eles, não podem faltar as cores de cabelo para morenas, especialmente o castanho da moda, o cabelo cor chocolate.

Castanho Chocolate: a tintura que arrasa entre as mulheres e será tendência em 2024

A tintura de cor chocolate está dentro dos castanhos e na sua tonalidade mais comum é um marrom com reflexos que vão desde o dourado ao cobre, que é uma tonalidade escura e quente que se assemelha à cor do chocolate preto. Dito de outra forma, é um marrom profundo com matizes quentes, que pode ter tons acastanhados ou avelã, dependendo do tom de chocolate.

Os tons de chocolate são aqueles marrons que vão desde o castanho escuro até o castanho claro e que pode ser matizado com reflexos claros, como loiros, cobres ou acaju.

O cabelo castanho ou marrom chocolate está perfilado como um vencedor para 2024, pois é uma tonalidade que dá muita força e caráter ao cabelo, dá luminosidade ao rosto e consegue que o cabelo pareça mais cuidado e saudável.

O tom de castanho chocolate pode ficar maravilhoso em peles morenas.

É uma tonalidade que permite renovar a imagem. Além disso, o tom de chocolate é um que precisa de menos visitas ao cabeleireiro e menos manutenção para retocar as raízes.

É uma cor perfeita para peles claras e peles escuras, desde que se escolha a tonalidade adequada, e é muito favorecedora para olhos castanhos e olhos claros. A intensidade da cor é capaz de envolver e realçar o olhar como nenhum outro tom. Da mesma forma, é uma tonalidade que se adapta aos cabelos lisos, ondulados ou encaracolados.