Jennifer López apresenta cabelo loiro “anti-envelhecimento” que disfarça as rugas

Jennifer López A famosa com seu loiro que rejuvenesce aos 50 (@jlo/Instagram)

Jennifer López não é apenas uma das atrizes e cantoras mais famosas do momento; também é um ícone da moda e tudo o que ela usa se torna tendência.

A famosa impõe moda tanto com os seus trajes e looks como com os seus cortes e tons de cabelo, que constantemente muda e varia, mostrando-se cada vez mais jovem e moderna.

Recentemente, a cantora e atriz mudou seu visual e experimentou um tom de cabelo que lhe caiu muito bem e com o qual ela estabeleceu tendências para mulheres de 50 anos.

Jennifer Lopez exibiu seu novo visual através de suas redes, usando um look muito sexy com calça preta de alfaiataria e um top preto com decote ousado.

A famosa usou um tom de loiro caramelo que beneficia as mulheres de 50, pois rejuvenesce, disfarça as rugas e é ideal para morenas também.

Jennifer Lopez exibiu este tom com um corte de cabelo longo, sem franja e escalonado, que exibiu com suaves ondas, parecendo ter 20 anos.

Com esse tom de cabelo, Jennifer López mostra que você pode terminar o ano de 2023 parecendo muito mais jovem, fresco e elegante com apenas um passo.

"Adorei o seu tom de cabelo", "você parece muito sexy e linda", "essa mulher não parece ter 54 anos, ela parece muito jovem", "eu amo o seu loiro, ela parece linda e até mais elegante", "esse tom é divino, quero experimentar", "uau, isso estiliza e rejuvenesce, eu amo!", e "quero experimentar o seu tom de cabelo, ele parece espetacular", foram algumas das reações nas redes.

Estes tipos de loiro são elegantes, modernos, sexy e rejuvenescedores, dando luz ao rosto e até mesmo estilizando as feições, então não há dúvidas de que qualquer tom que Jennifer Lopez usar se tornará tendência.