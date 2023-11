Exercícios para fortalecer as mãos: entenda a importância para uma vida longa e saudável

Conseguir agarrar as coisas com firmeza não é apenas uma vantagem ao praticar esportes ou realizar tarefas domésticas, mas também está associado a uma vida mais longa e saudável. Pessoas com mãos fortes tendem a ser mais ativas fisicamente, o que contribui para a longevidade. No entanto, a força de preensão não recebe a devida atenção nas academias, apesar de sua importância para tarefas diárias que se tornam desafiadoras com o envelhecimento.

O Desafio da Fraqueza das Mãos

Além disso, as mãos das pessoas estão ficando mais fracas, possivelmente devido ao uso frequente de smartphones e telas sensíveis ao toque. A Dra. Erin Nance, cirurgiã de mão em Nova York, destaca a necessidade de exercitar não apenas os pequenos músculos das mãos, mas também os que percorrem os antebraços, braços, ombros e o core. Esses grupos musculares trabalham de maneira integrada, como uma unidade funcional.

Exercícios Recomendados

Para avaliar a força da mão, a sugestão é segurar algo pesado, como uma panela de ferro fundido, e girá-la como se estivesse despejando seu conteúdo. Se a sustentação for desafiadora, o treinamento específico pode ser benéfico. Especialistas recomendam incorporar exercícios funcionais que envolvam outros grupos musculares, como carregar objetos pesados em ambas as mãos durante uma caminhada, fortalecendo não apenas a pegada, mas também o core, braços, ombros e costas.

Mudanças Simples para Fortalecer as Mãos

Modificar os exercícios existentes também é uma abordagem eficaz. Substituir o cabo de uma máquina de remo por uma toalha ou corda aumenta a exigência de força de preensão. Abandonar luvas de levantamento de peso ao realizar exercícios em máquinas como o pulldown desafia a pegada e melhora o desempenho. O uso de pesos livres em exercícios tradicionais, como a rosca direta para bíceps, também fortalece os antebraços.

Exercícios Específicos Ocasionalmente

Embora a maioria das pessoas não precise de exercícios específicos para as mãos, especialistas sugerem incorporá-los ocasionalmente, especialmente para recuperação de lesões ou treinamento esportivo. Exercícios isométricos, como apertar uma bola de tênis, são seguros para pessoas com artrite. Torcer uma toalha molhada ou realizar a rosca punho com halteres leves são alternativas simples e eficazes.

Em resumo, dar atenção à força de preensão não só melhora o desempenho nas atividades diárias, mas também promove uma vida mais longa e saudável. Incorporar esses exercícios simples e modificadores na rotina de treinamento pode fazer toda a diferença.

Fonte: Estadão

