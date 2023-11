Cortes de cabelo longo aos 40 e 50 anos que até Carolina Herrera usaria

Quem disser que os cortes de cabelo longo aos 40 e 50 anos não são usados, está fora das tendências. E é que, apesar de Carolina Herrera recomendar o contrário, há maneiras de usar este look aprovado por especialistas.

Não é por ter uma determinada idade que devemos nos coibir de ter cabelos dignos de Rapunzel, mas sim ter em conta que os modelos alongados, retos, chatos e sem graça já são coisa do passado, pois o que está na moda hoje são camadas, movimento e texturas naturais.

Lob desfiado

Se o seu cabelo é muito liso e você deseja dar-lhe textura, pode experimentar desfiar diferentes camadas e também as pontas para dar um efeito diferente. Este corte chega à altura dos ombros e tem camadas leves que lhe dão maior movimento e uma aparência de volume.

Esse corte fica melhor em cabelos médios abaixo dos ombros, embora algumas pessoas o usam com sucesso na altura do osso da clavícula.

Corte em camadas

Entre os cortes de cabelo longo para os 40 e 50 anos que não reduzem a elegância, este é caracterizado por estar traçado em linha horizontal nas costas. Mantém o comprimento que você já tem, mas com escalas na área média a pontas para dar movimento e na área frontal para enquadrar o rosto. O comprimento do desfiado na frente e com risca no meio depende da sua preferência.

Com franja

Por fim, se você quiser uma mudança radical e que não comprometa o comprimento do seu cabelo, você pode adicionar uma franja levemente desfiada e aberta. Como resultado, você rejuvenescerá quase instantaneamente, então nunca é uma má ideia.