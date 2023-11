Carolina Herrera: conselhos de estilo para mulheres com mais de 50 anos

Carolina Herrera, a renomada estilista venezuelana, alcançou o ápice da indústria da moda, tornando-se um ícone de estilo, glamour e elegância. Seus conselhos na moda são seguidos por mulheres ao redor do mundo, e, ciente de seu prestígio, ela compartilha dicas valiosas para mulheres maduras que desejam se vestir com sofisticação, evitando o vulgar.

Estilo que Reflete a Maturidade

Reprodução/ Carolina Herrera

Em uma entrevista ao Daily Mail, Carolina Herrera compartilhou insights sobre seu estilo adaptado à idade. Afirmou que, ao longo dos anos, é crucial ter cuidado com o que vestimos, destacando a importância de criar um estilo que não se limite apenas às roupas, mas também reflita os gostos individuais. Para ela, a chave está em como você usa as roupas.

Carolina enfatiza a necessidade de uma “roupa de segurança”, e para ela, é a blusa branca. Essa peça versátil é amada pela estilista, usada tanto casualmente quanto como parte de trajes noturnos, sendo sua base de segurança.

Itens a Evitar: O Guia de Carolina Herrera

Carolina Herrera lista 8 itens que não recomenda para mulheres maduras. No topo da lista estão os jeans, pois a estilista acredita que, com o passar dos anos, é essencial ter cautela com o que vestimos. Para ela, criar um estilo único não se trata apenas das roupas em si, mas de como expressamos nossos gostos pessoais.

Outro item a evitar são as minissaias, que, segundo Carolina, são reservadas para as mais jovens. A estilista argumenta que a maturidade pede por escolhas mais inovadoras.

Quanto aos biquínis, Carolina Herrera revela que os deixou de lado entre os 40 e 50 anos. Ela destaca a evolução da moda ao longo dos anos e a importância de adaptar-se às mudanças, reconhecendo que o que era adequado na adolescência pode não ser mais apropriado após os 40.

Carolina Herrera continua a inspirar mulheres maduras a abraçarem a moda com elegância e a adaptarem seus estilos à medida que envelhecem, mantendo a sofisticação em cada escolha de vestuário.

