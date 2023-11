As previsões desta sexta-feira (17) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

O tarot informa que esta semana será de muita reflexão e aprendizado, pois você deve buscar dentro de si o que deseja fazer para o seu futuro. Você não pode permitir que outros intervenham nas decisões que só você deve tomar. Confie em si mesmo e na sua intuição de que você será capaz de alcançar tudo o que planejou. Seu parceiro será o seu apoio, mas ele também precisa de você, do seu amor e da sua compreensão, então é hora de mostrar um ao outro o quanto vocês se amam.

Virgem

Os caminhos se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente. As mudanças a nível profissional são por vezes traumáticas mas necessárias para compreender que estratégias seguir para produzir mais. É hora de procurar aquele amor que você abandonou porque não se sentia preparado para assumir o relacionamento. É hora de buscar a felicidade e se deixar amar porque você é um ser de luz e merece. Valorize-se.

Libra

A partir do esforço e da dedicação que você coloca no que faz, você alcançará os frutos que o ajudarão a sair dessa fase difícil. Busque apoio, delegue funções e trabalhe em equipe: essas serão as chaves para seguir em frente. A família se foi e você sente aquele vazio imenso, típico dessas datas. Renove sua vida social porque em breve você terá aquela pessoa especial que tanto deseja ao seu lado. Pergunte ao universo e trabalhe por mérito.

Escorpião

O tarot alerta que nesta semana você deve se proteger das más energias do seu ambiente de trabalho, seguir sua intuição e sua inteligência para resolver qualquer conflito que surgir. Não deixe que os obstáculos o ceguem e impeçam que você tenha paciência e tolerância suficientes para seguir em frente. Você vai conseguir. Alguém do passado volta para te incomodar e pode causar problemas com seu parceiro, por isso é melhor não se aproximar muito dessa pessoa.

Com informações da revista Nueva Mujer