A cor da tinta que faz desaparecer os grisalhos em tempo recorde e rejuvenesce até 20 anos

A perda de pigmentação no tom de cabelo, ou seja, o aparecimento do cinza, pode se tornar uma grande desilusão, especialmente com o passar dos anos. A perda de cor no cabelo é devida, em grande parte, à diminuição da melanina, que é o pigmento que determina a cor do mesmo. Por isso, a maioria das pessoas decide usar uma tintura única para rejuvenescer a cabeleira mantendo o cuidado do cabelo.

A cor

Com a aparição do grisalho, é muito comum recorrer a diversos métodos para tentar devolver a cor ao cabelo, como os tingimentos artificiais. No entanto, tingir o cabelo pode ter algumas consequências negativas, como dano capilar, uma vez que os produtos químicos presentes no tingimento para o cabelo, especialmente aqueles que contêm amoníaco ou peróxido, podem danificar a cutícula do cabelo, o que se traduz em perda de brilho, ressecamento e aumento da porosidade.

Além disso, o uso constante de tinturas ou químicos pode afetar a saúde do couro cabeludo, causando ressecamento, descamação ou até mesmo agravando algumas condições pré-existentes, como a caspa.

No entanto, atualmente existem diversas técnicas para reduzir o impacto negativo e uma delas são as mechas espigas, técnica que se concentra em destacar as canas, deixando as tinturas completas em segundo plano.

As mechas espigas

É um estilo que foi escolhido por muitas celebridades, pois tem a bondade de rejuvenescer, disfarçar os cabelos grisalhos e cuidar dos cabelos, integrando de forma sutil diferentes tons em uma superposição gradativa para obter um resultado natural e difuso.

Para conseguir isso, as mechas são aplicadas em um padrão de espiga, criando nuances que ajudam a disfarçar os cabelos grisalhos em todo o cabelo.

A escolha da cor é importante. O ideal é escolher uma próxima ao tom base ou levemente mais clara para integrar de forma natural as mechas.