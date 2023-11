Relacionamento: 6 passos para deixar sua relação mais forte com o parceiro

Entrar em um relacionamento pode até ser um desafio para muitos. No entanto, permanecer em uma relação sólida e consistente requer ainda mais. Sendo assim, o desafio maior está em manter um pilar amoroso e longe de rupturas. Com isso, as estratégias para fortalecer a conexão do casal são completamente bem-vindas.

Um relacionamento amoroso deve ser majoritariamente composto por momentos de prazer e vontade de estar ali. Sobreviver ao lado de alguém por costume pode ter o efeito completamente contrário do esperado, atrasando sua felicidade.

As novidades nos relacionamentos são muito bem-vindas, a fim de aprimorar a conexão e deixar o amor ainda mais sólido.

“Você pode estar numa relação romântica comprometida que durou anos ou até décadas, que, em geral, parece estar a correr bem. No entanto, pode haver alturas em que gostaria que houvesse mais do que apenas sobrevivência básica”, escreve a autora e pesquisadora Susan Krauss Whitbourne, ao portal Psychology Today.

Com esse pensamento em vista, reavalie as rotas de seu relacionamento e descubra em qual campo você e seu parceiro se encontram. Caso seja uma área de alerta, tende mudar as coisas em conjunto.

6 passos para deixar sua relação mais forte

De acordo com a mesma fonte, é possível adicionar algumas ferramentas no dia a dia que promovam o “florescer” dentro de um relacionamento. É possível se concentrar nestas áreas-chave, a fim de trazer um pouco mais de florescimento de volta à sua vida amorosa.

Confira os passos: