Quer esconder cabelos grisalhos? Use uma dessas 4 técnicas de coloração

Envelhecer é uma fortuna que nem todos têm o privilégio de ter e, é claro, o corpo começa a dar sinais de “sabedoria” quando o cabelo começa a ficar prateado, algo que causa muito estresse e preocupação para muitas mulheres, pois elas não querem se sentir “velhas” ou “descuidadas”. Por isso, optam por esconder os fios cinzas.

É claro que é um processo que exige muita dedicação, pois a cada certo tempo é necessário retocar as raízes dos cabelos para que não sejam notadas. Por isso, algumas mulheres optam não por escondê-las, mas por disfarçá-las com alguma técnica de coloração, como luzes e mechas.

É importante consultar um especialista para indicar qual é o método ideal, de acordo com o espessura do cabelo, seu estado, a textura e a quantidade de tempo que você tem para dedicar ao seu cuidado e manutenção, para que você possa parecer muito mais jovem.

1. Tonificar cabelos grisalhos com hena

Se você não deseja recorrer a tinturas agressivamente para esconder os seus cabelos brancos, então matizá-los é uma boa opção. Se você deseja um tom mais escuro, você precisará de 3 colheres de sopa de hena em pó e uma colher de sopa de suco de limão, que você deve misturar bem até obter uma pasta consistente que você deve aplicar na raiz dos cabelos, onde as canas são mais abundantes, e então cobre com uma touca. Deixe atuar por três horas e remova com água morna.

2. Tonificar com shampoo

Outra alternativa é comprar shampoos tonalizantes, que estão disponíveis em vários tons, geralmente com pigmentos azuis ou violetas, cuja função será neutralizar tons quentes indesejados. Geralmente, darão aos seus cabelos grisalhos um tom mais platinado, como se fossem reflexos artificiais. Você só precisa usá-lo como o seu shampoo habitual. A frequência dependerá dos efeitos que deseja obter.

3. Destaques

As mechas "highlights" são um tipo de técnica de coloração capilar em que se aplicam seções de cabelo mais claras que a cor natural para criar destaques ou reflexos luminosos. Este processo envolve selecionar mechas estratégicas de cabelo e tingi-las com um tom mais claro que a cor de base do resto do cabelo. O objetivo é adicionar dimensão, luminosidade e um aspecto natural ao cabelo.

4. Iluminar

Esta técnica de coloração baseia-se em fazer uma transição de cores claras e quentes para dar a impressão de que o sol reflete permanentemente no cabelo. É por isso que são feitas em pontos-chave e é uma maneira sutil de disfarçar as mechas prateadas. Se você escolher esse processo, fará com que seu cabelo pareça muito mais natural, apesar de estar tingido.