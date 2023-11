Perfumes que ajudam a acalmar a ansiedade: 5 fragrâncias agradáveis e leves para usar diariamente

Apesar de nem todos acreditarem, os aromas têm muito a ver com o nosso estado de espírito, então você pode usar esses perfumes que ajudam a acalmar a ansiedade.

Na verdade, existe o que é chamado de aromaterapia, que se refere a uma técnica que consiste no uso dos óleos essenciais das plantas para melhorar o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito, o que você pode imitar no seu dia-a-dia com essas opções.

Perfumes que ajudam a acalmar a ansiedade

Coco Mademoiselle de Coco Chanel

Para muitos, é agradável e relaxante devido às notas de laranja, rosa e patchouli que farão com que você cheire o dia inteiro como uma mulher cara, mas ainda leve e vibrante. É feito com rosas, flor de laranjeira, bergamota, baunilha, patchouli e almíscar.

Bella Vita da Guess

É uma das mais vendidas e por boas razões. Destaca-se pelo seu aroma floral afrutado que se mistura com cassis e deliciosas cerejas negras, resultando em um aroma bastante peculiar.

LoveMe de Tous

Entre os perfumes que ajudam a acalmar a ansiedade e a fazer você se sentir melhor consigo mesma, temos esta alternativa suave, que destaca com notas de pomelo rosa, pimenta rosa, lichia, peônia, rosa, jasmim e cashmere.

Chanel N° 19 da Chanel

Não podemos ignorar esta criação com notas verdes, bergamota e neroli, sendo viciante para mulheres com 40 ou mais anos que querem tirar o máximo proveito de seu investimento, pois dura por muitas horas.

CH de Carolina Herrera

Por fim, temos esta fragrância irresistível da Carolina Herrera que pertence à família olfativa oriental floral e que contém notas de saída de fruta tropical, bergamota, toronja, limão de Amalfi, e notas aquáticas, assim como um pouco de praliné, canela, flor do laranjeiro africano, jasmim e tintura de rosas.