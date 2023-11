Os signos que podem se separar por objetivos diferentes

Quando se trata de amor e relacionamentos, alguns signos do zodíaco se atraem e se conectam bastante, mas podem decidir ter um afastamento ao descobrirem diferenças importantes.

Confira quais são:

Sagitário e Gêmeos

Esses dois signos contam com uma essência de atração sensual, mas que também se nutre muito pela compatibilidade na comunicação. Os diálogos podem ser profundos e eles se aproximam muito, mas podem se distanciar quando descobrem que suas razões e pensamentos são bastantes opostos. Isso pode ser driblado com respeito e compreensão, mas está longe de ser uma tarefa fácil.

Capricórnio e Gêmeos

Esses dois signos possuem muita inteligência e atividade mental, o que os faz se conectar e ter trocas interessantes, que os unem e faz o tempo passar de forma agradável. No entanto, o movimento e liberdade que ambos buscam é bem diferente e com o amadurecimento, eles podem descobrir que os objetivos que possuem em suas vidas são bem diferentes. É complicado alinhar as metas e nem sempre ficar junto se torna uma opção sem grandes sacrifícios.

Aquário e Gêmeos

Além de uma grande compatibilidade, esses signos não conseguem ficar muito tempo longe, pois se atraem, se gostam e se procuram. No entanto, existe uma instabilidade de ambos que os afasta, principalmente quando alguns interesses começam a mudar. Por isso, eles precisam focar tempo juntos e bons momentos para ter um maior impulso em seguir nutrindo o vínculo.

