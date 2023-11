O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta Sete de Copas

Muitos pensamentos tomam sua mente agora; foque para que eles sejam positivos, pois a beleza, sonhos e alegria são atraídas com mais felicidade agora em todos os aspectos da sua vida. Apenas evite cair em fantasias que o afastam da realidade ou ceder a vícios perigosos para se entorpecer.

Capricórnio – Carta Dois de Paus

Novas parcerias chegam em sua vida ou atividades importantes para o seu desenvolvimento começam a ser realizadas. Não tema, pois nunca é tarde para estudar ou trabalhar com algo diferente; é assim que se busca a felicidade e estabilidade. Apenas controle a ansiedade e alguns emoções que podem ser complexas.

Aquário – Carta Cavaleiro de Copas

Mudanças chegam na vida sentimental e podem se agitadas por finalizações, viagens e trocas de casa ou trabalho. As mudanças são favoráveis e os assuntos do coração são tratados com maior positividade. Apenas tenha o poder da reflexão do lado e evite cair em atitudes pouco pensadas.

Peixes – Carta Oito de Copas

Um importante relacionamento amoroso se torna o centro da sua vida. Novas portas são abertas ou as coisas sobem de nível e exigem comprometimento. Evite apenas a dependência emocional e não abandone suas metas pessoais por ninguém, pois você é o único responsável por elas.

Confira também:

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes