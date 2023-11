O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries - Carta Dois de Ouros

Cuidado com os problemas judiciais e seja muito atento a tudo o que surgir nesse campo agora. Ouça a intuição e não fique apenas com uma desconfiança vazia. Evite a dureza e ser rude; valorize quem ama e use a graça da lábia para sair de determinados problemas. Não é hora para se alterar.

Touro – Carta Oito de Paus

Fique atento com as oportunidades de obter ganhos e de plantar aquilo que deseja colher. Evite a teimosia e confrontos sem sentido; é momento de fazer as pazes e curtir mais as boas relações em sua vida.

Gêmeos – Carta Sete Paus

As possibilidades profissionais ou chances em projetos importantes podem chegar. Muitas negociações, diálogos e acordos tendem a ser feitos agora; busque suas certezas e estabeleça os planos com responsabilidade.

Câncer – Carta dois de Copas

Cuidado com ilusões na vida amorosa e pessoas que prometem exclusividade, mas na verdade mantém outros contatos. Os obstáculos devem ser superados com a intuição e esperteza. Algo do passado pode retornar.

