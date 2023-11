Galilea Montijo desafia Carolina Herrera e mostra a forma mais elegante de usar leggings aos 50 anos

Galilea Montijo não é apenas uma das atrizes e apresentadoras mais famosas do México que se destaca diariamente no programa HOY, ela também se tornou um ícone da moda.

A famosa encanta a todos com cada look que usa, destacando sua beleza, elegância e sensualidade aos 50, mostrando que a idade é apenas um número.

E recentemente, a mexicana corajosamente usou uma peça que poucas mulheres usariam a essa idade e que vai contra as regras de Carolina Herrera: os leggings.

Galilea Montijo mostra a maneira mais elegante de usar leggings transparentes aos 50 anos

Galilea Montijo levou calças de forma elegante e confortável e, embora muitos não gostassem, inspirou muitas mulheres a usá-las e a perder o medo.

A famosa usou leggings transparentes de renda em tom preto de forma mais elegante, com uns shorts pretos de couro, e saltos pretos de plataforma.

Ele combinou o traje de forma arriscada com uma moletom preto com tons vibrantes em amarelo, azul e rosa, e o cabelo foi preso em uma trança baixa.

E não é o único visual que ela usou com essa peça, há algumas semanas ela também mostrou outras maneiras sexys e elegantes de usar leggings com transparência.

Galilea usou esta peça com um vestido preto e curto, com mangas longas e detalhes dourados, e completou com saltos azuis.

Em outro look, ela usou leggings transparentes com uma bermuda preta, top estilo corset com blazer preto com brilhos prateados e complementou com botas pretas, parecendo linda e na moda e mostrando que é possível se vestir elegantemente com esta peça à qual muitos têm medo.