Feng Shui: as 10 regras de ouro que melhorarão sua qualidade de vida e atraem a prosperidade

O Feng Shui busca equilibrar a energia nos diferentes ambientes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Através da organização de móveis, cores e objetos, o Feng Shui pode influenciar toda a harmonia e o fluxo de energia da casa ou de algum local de trabalho. Estas regras, baseadas em princípios milenares, podem ser aplicadas de forma simples e eficaz à vida cotidiana. Nesse sentido, existem algumas regras que podem trazer benefícios incalculáveis.

Desarrume a desordem: uma das regras básicas do Feng Shui é manter o espaço limpo e arrumado. A bagunça bloqueia o fluxo de energia positiva e pode contribuir para a geração de estresse e confusão.

Equilibre os elementos: de acordo com o Feng Shui, existem cinco elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um dos elementos representa uma qualidade específica e devem estar em equilíbrio no ambiente.

Cuidar a orientação: a posição da cama no quarto é algo fundamental para o Feng Shui. Deve estar localizada de forma que se possa ver a porta, mas não estar em linha reta com ela.

Harmonizar: as cores têm uma grande importância na energia do espaço. É necessário escolher tonalidades que transmitam calma e felicidade. Por exemplo, o branco e o azul podem promover a paz e a tranquilidade, enquanto o vermelho e laranja contribuem com energia e paixão numa sala.

Feng Shui e seu lar

Elementos naturais: A ligação com a natureza é essencial no Feng Shui. É importante integrar elementos naturais, como plantas, pedras e madeira na decoração.

Evite linhas retas: linhas retas e ângulos afiados podem gerar energia negativa. Por outro lado, móveis e objetos de forma curva e suave incentivam energia positiva.

Colocar um espelho na sala de jantar: usar um espelho na frente da sala de jantar para refletir a comida e duplicar a abundância na vida. O espelho é o símbolo da multiplicação da prosperidade.

Feng Shui para viver uma vida cheia de energias positivas

Janelas abertas: A luz natural e o ar fresco são partes importantes para o Feng Shui. As janelas devem estar abertas para permitir um bom fluxo de energia para dentro da casa.

Tecnologia ao mínimo: o quarto é um espaço de descanso e relaxamento, por isso é importante minimizar a tecnologia para conseguir uma boa noite de sono.

Arte inspirador: A arte em casa ou no local de trabalho pode influenciar as energias. Decorar com obras que causem inspiração ou que motivem é uma ideia importante para elevar a vibração e ajudar a manter um ambiente positivo.