Ervas para a saúde capilar: mitos e verdades

Alecrim, urtiga, aloe vera… quem nunca ouviu falar sobre os benefícios desses produtos para a saúde capilar? O hype é tão grande que as pesquisas por óleo de alecrim para os cabelos ultrapassam 200 milhões de buscas no TikTok internacional. Contudo, é crucial ressaltar que nem toda receita caseira é segura ou eficaz, e muitos ingredientes populares ainda carecem de respaldo científico.

A dermatologista especializada em medicina capilar, Lilian Brasileiro, aponta que, embora o óleo essencial de alecrim tenha sido objeto de estudo por suas potenciais propriedades estimulantes de crescimento capilar, são necessárias mais pesquisas para validar esses benefícios. “Os estudos indicam que a lavanda, conhecida por suas propriedades calmantes, pode ser eficaz no tratamento da caspa”, complementa Lilian.

O poder da lavanda e urtiga: além do alecrim

Priscila Barreto, médica especializada em tricologia, destaca a eficácia do óleo essencial de alecrim no combate à dermatite seborreica. “Estudos comprovam melhora na circulação sanguínea no couro cabeludo e no tratamento da dermatite seborreica, especialmente em jovens e crianças, para as quais o uso de muitos medicamentos é restrito, como é o caso de grávidas.”

A lavanda, por sua vez, também surge como uma erva promissora, com potencial para aliviar problemas no couro cabeludo. “A lavanda é reconhecida por suas propriedades calmantes e tem sido usada em tratamentos para a caspa”, ressalta Lilian. Quanto à urtiga, rica em nutrientes, estudos indicam sua capacidade de reduzir a perda de cabelo e promover o crescimento.

É crucial lembrar que, frequentemente, o ingrediente isolado pode não ser eficaz, pois não atinge a concentração ideal de ativos para causar impacto real nos cabelos. Priscila oferece uma dica valiosa para quem busca os benefícios do alecrim: “Adicione 10 gotas de óleo essencial de alecrim ao shampoo para absorver todos os benefícios desse ingrediente.” Ao explorar as ervas, é essencial discernir entre o hype e os fundamentos científicos para uma abordagem mais consciente e eficaz à saúde capilar.

