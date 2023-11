Do copo para a academia: treinar para eliminar o álcool do corpo funciona?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca categoricamente a inexistência de uma dose segura de álcool, recomendando a abstenção total em atividades cotidianas. No entanto, situações sociais, como encontros com amigos e familiares nos fins de semana, muitas vezes nos levam a consumir bebidas alcoólicas sem considerar as repercussões nas atividades esportivas planejadas.

O Impacto nos Atletas Profissionais: O Caso de Adriano

No contexto esportivo profissional, casos notórios, como o do jogador de futebol Adriano, evidenciam os perigos do consumo excessivo de álcool. Adriano admitiu treinar embriagado durante seu período na Inter de Milão, resultando em situações comprometedoras que levaram até mesmo a ordens de seu treinador, José Mourinho, para que se retirasse devido ao estado lastimável.

Os Múltiplos Aspectos dos Efeitos do Álcool no Desempenho

A ciência reforça a desvantagem do consumo de álcool no desempenho esportivo. Os efeitos negativos abrangem áreas metabólicas, cardiovasculares, neuromusculares, inflamatórias, termorreguladoras e psicológicas. Desde desidratação intensificada até comprometimento cognitivo e coordenação prejudicada, o álcool emerge como um obstáculo multifacetado para atletas.

A Ressaca e Além: Consequências a Longo Prazo

A crença de que o exercício intenso no dia seguinte pode contrabalançar os efeitos da ressaca é desmentida pelos impactos adversos na parte aeróbica e na coordenação. Além disso, o álcool é reconhecido como um fator de risco para lesões, aumentando a prevalência em casos de consumo regular.

A Recuperação Comprometida: Considerações Finais

A ingestão de álcool afeta não apenas o indivíduo em exercício, mas também seus colegas de equipe, colocando em risco a segurança coletiva em atividades motorizadas ou de montanha. O consumo impacta o consumo de oxigênio, a produção de dióxido de carbono e o gasto energético, requerendo uma pausa de 48 horas para evitar consequências esportivas. Priorizar a hidratação torna-se crucial para mitigar efeitos prejudiciais à saúde.

Faixas Críticas e Recomendações Finais: Um Chamado à Prudência

Faixas específicas de ingestão de álcool que geram efeitos adversos no exercício aeróbico são identificadas, alertando para a importância de evitar o consumo antes da prática esportiva. O impacto no desempenho anaeróbico permanece menos claro, mas a incerteza persiste no exercício de força, influenciando negativamente a contração muscular e a recuperação. Em suma, a ingestão de álcool, em geral, não é recomendada, sendo especialmente crucial evitá-la antes de atividades físicas intensas.

