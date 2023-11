As previsões desta quinta-feira (16) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Para esta semana você terá a proteção da carta “Ás de Copas” do horóscopo do tarot, o que implica que é hora de amadurecer e formar um trunfo para o seu futuro. Comece a viajar mais para conhecer pessoas mais compatíveis com seus ideais, isso o ajudará a crescer profissionalmente. Procure não contar seus planos, pois seu signo é muito falante.

Capricórnio

Um amor de Áries, Leão ou Virgem virá para ficar. Sua carta de tarot é “O Imperador” , significa que mudanças importantes virão em sua vida pessoal e profissional, você deve dedicar seu tempo para tomar a melhor decisão e assim ter o melhor resultado. Lembre-se que seu signo é terra e isso te deixa muito desesperado, então procure ser paciente e sábio. Cuidado para não ser muito impulsivo em suas decisões, pense sempre bem no que você vai dizer e fazer.

Aquário

A carta “Julgamento” significa que será uma semana de resolução de todas as pendências, lembre-se que falta pouco para o final do ano, portanto você deve agir para conseguir tudo o que precisa para viver melhor; Ou seja, não perca tempo e finalize suas metas para este ano, até porque seu signo sempre cumpre seus objetivos.

Peixes

Você terá surpresas financeiras em sua vida, está em um momento de mudanças positivas e hoje em dia receberá uma surpresa que o encherá de felicidade e entusiasmo. “Força” é a sua carta no horóscopo do tarot, significa que é hora de agir em tudo o que você deseja fazer e não se deixar manipular por ninguém, até porque você pode alcançar grandes objetivos, não hesite em perseguir seus sonhos.

