As previsões desta quinta-feira (16) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Você recebeu a carta “O Louco” em seu horóscopo de tarot, que indica que é um bom momento para correr riscos e experimentar coisas novas. Porém, também recomenda que você tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, pois algumas delas podem te trair.

Virgem

Você tem a carta “O Mundo” em seu horóscopo de tarot, então é um bom momento para atingir seus objetivos.Você será capaz de alcançá-los se estiver disposto a mudar de rumo e sair de sua zona de conforto. Procure novos projetos de vida, seja em outra cidade, país ou simplesmente mudando sua rotina. A carta também recomenda que você se conecte com a natureza para relaxar e se sentir mais forte espiritualmente.

Libra

“A Carruagem” é a sua carta de tarot desta semana, por isso recomendo que você siga seus objetivos. O sucesso no seu ambiente de trabalho está garantido, por isso não hesite em dar o seu melhor. Tenha cuidado com problemas jurídicos e de divórcio, tente resolvê-los da melhor maneira.

Escorpião

Procure não se pressionar em questões amorosas, deixe tudo fluir e sua pessoa ideal chegará sozinha no devido tempo. Sua carta de tarot é “A Roda da Fortuna”, recomendo que você esteja sempre por cima e não deixe ninguém querer te humilhar ou fazer você se sentir menos. Você é o signo mais forte e o que mais inveja, por isso sua mentalidade deve ser sempre positiva, isso o ajudará a crescer profissionalmente. Tenha cuidado com as pessoas que querem tirar vantagem da sua gentileza, não deixe que elas te manipulem.

