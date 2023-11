Alimentação e estresse: o papel dos hábitos na saúde mental, segundo especialistas

Quem nunca experimentou o estresse em algum momento da vida? Equilibrar as demandas pessoais e profissionais é uma preocupação crônica, e o Brasil, segundo a OMS, lidera o ranking global de ansiedade, afetando 9,3% da população. A ansiedade, fundamental para nossa sobrevivência, torna-se um problema quando atinge níveis elevados, diretamente ligados ao estresse.

A Conexão Entre Alimentação e Estresse: Hábitos Importam

A nutróloga Marcella Garcez, da Associação Brasileira de Nutrologia, destaca que o estresse é uma resposta natural, porém, torna-se prejudicial quando em excesso. O hábito alimentar, além dos alimentos em si, desempenha um papel crucial, com a endocrinologista Deborah Beranger enfatizando a importância de refeições calmas e atentas.

Alimentos que Ampliam e Reduzem o Estresse

Alimentos processados, ricos em açúcar e gordura saturada exacerbam o estresse, enquanto uma dieta equilibrada, repleta de frutas, vegetais e gorduras boas, reduz a tensão. A nutricionista Priscilla Primi destaca que dietas pobres em nutrientes podem causar neuro inflamação, prejudicando a produção de hormônios do bem-estar.

Produzindo Bem-Estar: A Importância da Serotonina

Freepik

A serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, é produzida principalmente no trato gastrointestinal. Alimentos ricos em triptofano, como banana, leite e proteínas animais, contribuem para sua produção. Outros, como abacate e peixes de água gelada, ricos em ômega 3, também favorecem a saúde mental.

Para uma Mente Saudável: Alimentos Aliados e Inimigos

Castanha-do-pará, semente de abóbora e alimentos antioxidantes como chocolate amargo e frutas vermelhas combatem o estresse. Frutas cítricas, ricas em vitamina C, diminuem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Chás calmantes, como camomila e melissa, auxiliam no relaxamento.

Cuidado com a Saúde Intestinal: A Base do Bem-Estar

Especialistas destacam a importância da saúde intestinal para a saúde mental. A disbiose, uma disfunção bacteriana no intestino, está relacionada a problemas gastrointestinais e distúrbios de humor. Manter uma microbiota saudável envolve uma dieta equilibrada, rica em probióticos, encontrados em alimentos como iogurte, kombuchá e kefir.

Em suma, equilibrar hábitos alimentares saudáveis pode ser a chave para reduzir o estresse, promovendo não apenas a saúde física, mas também o bem-estar mental.

Fonte: O Globo

