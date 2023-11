A sorte está nas mãos de 3 animais do horóscopo chinês

Alguns animais do horóscopo chinês podem ter muita sorte, mas precisam desbloquear a abundância com as próprias atitudes.

Confira a seguir:

Gato

Signo dos nascidos em 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

A energia é intensa e as emoções podem ter altos e baixos. Procure levar as coisas com calma e não se envolva em tudo o que acontece, para evitar conflitos que não fazem sentido para você. A sorte chegará e causará movimentos quando a energia for amis pacífica. O crescimento e a ousadia andarão de mãos dadas. No amor, a reconciliação pode acontecer.

Dragão

Signo dos nascidos em 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Momento de concentrar suas forças e energias para a direção que deseja, construindo assim a própria sorte. Seja mais autoconfiante e guie-se por sua sabedoria interna, evitando entrar tensões ou se deixar levar por conselhos vazios dos outros. No amor, uma atitude pode aproximar de forma positiva duas pessoas.

Cobra

Signo dos nascidos em 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

A sabedoria deve ser aplicada agora e é o momento de elaborar bastante as decisões e ações. A sorte está em suas mãos para construir a abundância e a autoestima, mas será necessário unir tudo a produtividade, sinceridade e independência. A liberdade também estará presente no amor, mas muitos contatos especiais podem acontecer.

