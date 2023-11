A elegância de Lady Di na última temporada de The Crown: um desfile de moda real

The Crown: série recriou os looks mais icônicos da Princesa Diana — Foto: Divulgação

Tendo nos apresentado aos estilos distintos de figuras reais nas temporadas anteriores, The Crown se destacou como um sucesso da Netflix, especialmente quando se trata de capturar os “grandes momentos da moda”. A quarta temporada trouxe um ponto alto aguardado pelos fãs: a introdução da Princesa Diana à trama, interpretada por Emma Corrin. Agora, com a chegada da sexta e última temporada, a ansiedade dos amantes da moda cresce, ansiosos por mais momentos icônicos, enquanto Elizabeth Debicki continua no papel da amada Princesa de Gales.

A Evolução do Estilo da Princesa Diana: Um Ícone da Moda na TV

Lady Di: looks icônicos

A Princesa Diana é amplamente reconhecida como um ícone de estilo, e sua presença na série revisitou os debates sobre seu status na época. The Crown, conhecido por sua atenção aos detalhes, promete mais momentos memoráveis de moda na última temporada.

A Camisa RL e Jeans: Um Toque Casual na Realeza

Durante uma visita à Bósnia e Herzegovina em 1997, Diana optou por um estilo casual e descontraído, trocando as formalidades por uma camisa Ralph Lauren rosa e seus jeans pretos favoritos. O The Crown recriou com perfeição esse look inovador.



O Maiô Lúdico: O Verão Floral de Diana na TV

Em um feriado em Saint-Tropez em julho de 1997, Diana exibiu sua assinatura de verão a bordo de um iate com trajes de banho estampados. O departamento de guarda-roupa do The Crown capturou com confiança o espírito da princesa em sua versão rosa fúcsia.



As Calças Pastel: Elegância e Caridade em Angola

Enquanto se juntava à instituição de caridade Halo Trust em Angola, Diana combinou uma camisa clássica com calças amarelo pastel. O The Crown replicou com precisão esse visual, incluindo os punhos virados para cima e os brincos ousados.



O Vestido com Cinto: Clássico Moderno em Harrow

Durante uma visita a hospitais em julho de 1997, Diana usou um vestido vermelho com cinto, uma versão moderna e divertida. A interpretação de Elizabeth Debicki na série foi uma reprodução perfeita, incluindo os detalhes do cabelo.



O Maiô com Estampa de Leopardo: Um Tributo à Última Viagem de Diana

Replicando o icônico maiô com estampa de leopardo usado por Diana em 1997, The Crown retratou com maestria o momento em um cruzeiro no Mediterrâneo, completando-o com os óculos de sol ovalados favoritos da princesa.

Com a promessa de mais vislumbres do estilo real, a última temporada de The Crown continua a ser uma celebração da moda e do legado da eterna Princesa de Gales.

Fonte: Glamour UK

