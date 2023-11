5 penteados ideais para mulheres com pouco tempo para se pentear

5 cortes de cabelo modernos e na tendência que são ideias para mulheres com pouco tempo para se pentear (Foto: Pinterest)

Se você quer reafirmar sua autoestima e se sentir bonita e moderna, chegou a hora de mudar de visual com um bom corte de cabelo.

Trazemos uma lista de 5 estilos que são perfeitos por serem adaptáveis a todos os tipos de rosto, mas, acima de tudo, por serem super compatíveis com estilos de vida agitados, em que não há tempo para investir em cuidados e penteados sofisticados.

Além disso, esses cortes prometem tirar alguns anos da sua aparência.

Corte de micro bob

Sabemos que o bob é o corte prático por excelência e, além de sua versão tradicional, podemos mencionar uma de suas variantes, que dispensa franjas e camadas, que costumam ser fatores difíceis de manipular e que exigem manutenção a curto prazo.

Além disso, este estilo polido é perfeito para parecer elegante e rejuvenescido, devido ao seu caráter minimalista.

Corte de cabelo pixie assimétrico

Um estilo curto, ideal para aquelas mulheres que definitivamente preferem dispensar chapinhas e secadores, é o pixie assimétrico. É um tipo de estilo que, além disso, pode ser adequado a cada tipo de formato de rosto dependendo da orientação que se dá à parte mais longa do corte.

Este corte é ideal para parecer sofisticada, a qualquer idade, além de não necessitar de nenhum acessório para parecer diferente dos estilos de cabelo tradicionais para mulheres maduras.

Corte bob francês

Outro dos primeiros estilos de bob é aquele que imita a vibra francesa e que encontra seu charme no comprimento até o queixo e a franja acima das sobrancelhas.

Como é um estilo descontraído, este corte nunca falha se o que você quer é parecer mais jovem, sem precisar recorrer a horas a fio de penteado.

Corte de clavicut

Um estilo que ganhou bastante popularidade por favorecer todas as mulheres é o clavicut, o qual é versátil, não requer manutenção a curto prazo e é um grande aliado para a transição, caso você esteja indecisa se prefere cortes longos ou curtos.

Apesar de parecer uma variável do "bob longo", na realidade, este estilo encontra seu charme no atrito com os ombros.

Garçon Corte

Esse corte mini é perfeito para emanar vibrações parisienses e dos anos 20, onde as donas de casa deviam manter seu arranjo intacto, mas sem deixar de ter tempo para todas as atividades que realizavam no dia.

Esse estilo de cabelo consiste em deixar um comprimento curto, mas deixando alguns fios um pouco mais longos na parte de trás e nos lados, que você pode estilizar nos seus dias importantes com ferramentas de calor para se ver ainda mais elegante.