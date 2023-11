2 cortes que podem fazer você parecer mais velha em até 15 anos: nunca os peça no salão

Não há nada mais gratificante para uma mulher do que ir a um salão de beleza para uma mudança de visual. O problema surge quando nos decidimos por cortes que não favorecem o nosso rosto.

Sim, existem esses cortes de cabelo que farão você parecer até 15 anos mais velha e aqui mostramos quais são eles:

Bob com camadas

Embora o corte bob seja um dos favoritos de muitas celebridades, há uma grande variedade de estilos que podem não ser os mais favorecedores.

Se você estiver procurando parecer mais jovem, adicionar camadas a este corte não será de grande ajuda, pois além de fazer seu rosto parecer mais redonda, destaca as rugas.

Outro erro que é cometido com frequência é que as camadas sejam muito curtas, o que não permite definir bem o visual e levará uma eternidade para se pentear.

Se este corte for o que você tem atualmente, esperar que ele cresça é a única opção, então você pode adicionar algumas luzes que darão brilho ao seu cabelo e assim conseguir rejuvenescer um pouco a pele.

Também aposte em uma franja casual para dar mais volume e não ser um corte sério que te faça parecer mais velha.

Pixie sem franja

Esse corte é um clássico em muitas pessoas que buscam ter maior foco em outras áreas e não investir muito tempo penteando seu cabelo.

Ele é muito bonito e pode ser uma ótima escolha se tiver alguns fatores que ajudem a não destacar demais as características do rosto, o que costuma acontecer com frequência nesse estilo.

Então, se você estiver procurando por um corte pixie, sugerimos que você use um franja curta para focar a atenção no cabelo e não no rosto, pois isso destacará as rugas e sinais visíveis da idade.