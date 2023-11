Teste: descubra a infidelidade do seu parceiro com estas 3 simples situações

Se tivermos algo, as mulheres temos um sexto sentido que nos permite identificar imediatamente quando algo não está certo com o parceiro. É esse incrível instinto que nos faz dar uma volta na cabeça quando notamos uma atitude diferente. E o pior que pode acontecer é que esta teoria de que “ele te é infiel” entre na sua cabeça, porque você está com dúvidas, questiona-se e tenta procurar sinais que confirmem sua suspeita.

No entanto, nem tudo revela uma traição, mas existem situações que permitem identificar quando o seu namorado está saindo com alguém mais.

Estas são 3 sinais que podem confirmar o que você suspeita há algum tempo, então anote e observe atentamente:

Incomodar-se sem sentido

Essa roupa está suja, você deixou seu escova de dentes do meu lado, ou está mais irritado do que o normal porque lhe fez uma chamada telefônica, algo está acontecendo ali.

O simples fato de existir intolerância a tudo o que significa estar contigo é porque provavelmente ele está em uma nova relação onde as coisas são cor-de-rosa e ele observa coisas que quer mudar em você.

Se isso está acontecendo com frequência, então pode ser sinal de que estão lhe enganando.

Crise econômica

Se o seu salário já não for suficiente e você não souber o motivo, a infidelidade pode ser uma resposta, pois há despesas que aumentaram, contas de comemorações, jantares e almoços que não são com você.

Nesses casos, o melhor é ter uma conversa sincera com o seu parceiro e lembrá-lo dos acordos sobre despesas.

A mesma história sempre

Você disse algo e depois contou de novo, mas mudando os nomes? Talvez, em vez de uma doença, o que ele tem são centenas de mentiras para esconder alguma coisa. Todos nós podemos contar a mesma coisa duas vezes, mas fazer isso rotineiramente é motivo de preocupação. Se não for motivo de uma consulta médica, é motivo de trapaça.

Preste atenção ao que ele diz e compare com suas histórias. Observe sua reação e você poderá notar se algo está errado ou se ele é apenas ruim para lembrar. Se forem repetidas duas ou mais sinais, então é a hora de conversar com seu parceiro e chegar a acordos que permitam retomar a relação e corrigir erros. Se houver acordos entre os dois e for explicado com detalhes o que aconteceu, vira-se a página e segue-se em frente.