Poupança para a velhice: falta de noção da longevidade faz as pessoas as pessoas subestimarem os anos que têm pela frente

Na recente quarta edição do “2023 Century Summit”, promovido pela Universidade Stanford para debater estratégias visando uma longevidade ativa, a falta de preparo financeiro foi destacada como um obstáculo significativo. Após explorar a importância das amizades no artigo anterior, agora nos voltamos para a complexa tarefa de constituir uma reserva financeira para os anos dourados.

O diretor do TIAA Institute, Surya Kolluri, apresentou um levantamento alarmante: apenas 13% dos norte-americanos possuem uma reserva financeira confortável. Surpreendentemente, 24% desconhecem se o que economizaram será suficiente para sustentá-los ao longo da vida. A incerteza sobre a aposentadoria afeta quase 40% da população, atingindo um alarmante 54% entre afrodescendentes. O National Council on Aging relata que os idosos nos EUA são o único grupo enfrentando um aumento na pobreza.

No contexto brasileiro, mais de metade da população (51%) prevê depender da previdência social no futuro, enquanto menos de 20% possuem uma reserva financeira, segundo a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Desconhecimento financeiro: um desafio inesperado

A economista Annamaria Lusardi: "as pessoas subestimam o número de anos que têm pela frente" — Foto: Divulgação

No painel intitulado “Quando a complexidade encontra a longevidade: navegando no nosso futuro financeiro”, a renomada economista italiana Annamaria Lusardi, do Instituto de Pesquisas de Políticas Econômicas de Stanford, destacou o cenário desafiador decorrente da falta de conhecimento financeiro. Alertou para a ausência de noções básicas, como cálculos de juros compostos, o impacto da inflação nos rendimentos e a importância da diversificação em investimentos. Esse desconhecimento prejudica as decisões financeiras, mesmo quando existe a oportunidade de poupar.

A importância de mudanças nas políticas públicas

Chris Farrell, editor do Marketplace Place, enfatizou os desafios enfrentados ao longo da vida, indicando a principal razão como a simples falta de recursos. Ele apontou para a necessidade de um sistema de poupança para aposentadoria acessível a todos e a importância de um serviço de cuidados de longo prazo. Concluiu ressaltando que as políticas públicas devem evoluir para abordar esses desafios emergentes, fornecendo um suporte mais robusto à população.

Fonte: G1