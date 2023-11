Onda de calor: benefícios do banho gelado além do alívio térmico

Desde o último domingo, o Brasil tem enfrentado uma onda de calor intenso, desafiando a população a encontrar maneiras de se refrescar. Com temperaturas ultrapassando os 30 °C em todo o país, as noites de sono, as atividades diárias e a saúde em geral estão sendo afetadas. Uma solução refrescante, além de simples, é o banho gelado, que não apenas alivia o calor, mas também traz benefícios surpreendentes para a saúde.

Proteção da pele com banho gelado: conselhos de uma dermatologista

A dermatologista Paula Luz, da clínica Luz em Brasília, destaca a importância do banho gelado para manter a proteção natural da pele. Ela explica que a água muito quente pode remover as gorduras essenciais da pele, enquanto a opção mais gelada ou morna permite a manutenção da barreira natural.

Cinco motivos para adotar o banho gelado no verão

Os benefícios do banho gelado vão além do alívio do calor e da proteção da pele. O coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia Gama, Lucas Albanaz, destaca que o banho frio acelera a recuperação muscular, melhorando o fluxo sanguíneo. Além disso, a dermatologista Paula ressalta que previne micoses superficiais, evitando o desenvolvimento de fungos favorecidos pelo calor.

Estimulando a saúde e o bem-estar: mais três razões para o banho gelado

Outras vantagens incluem o estímulo ao metabolismo, auxiliando na perda de peso através do aumento da queima de calorias. O clínico geral Arthur Seabra destaca ainda que o banho gelado fortalece o sistema imunológico, estimulando a produção de células imunológicas. Além disso, a água gelada influencia positivamente o humor e a produtividade ao ativar o sistema simpático, responsável pela produção de hormônios como adrenalina e noradrenalina.

Em meio a essa onda de calor, adotar o banho gelado não apenas proporciona alívio imediato, mas também contribui para a saúde e o bem-estar geral, oferecendo uma variedade de benefícios surpreendentes.

