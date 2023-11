O que significam os sinos na árvore de Natal?

Entre todos os elementos que compõem a árvore de Natal, há um que permaneceu ao longo dos anos e são os sinos, o que poucos sabem é que este ornamento, já clássico nesta temporada, esconde um profundo significado tanto para o feng shui quanto para a tradição cristã.

Se você ainda não sabe como decorar sua árvore ou quais são os elementos que a compõem, aqui está um que é bem conhecido como um poderoso amuleto que acompanhou milhares de famílias ao longo do tempo e que, sem dúvida, não só fará com que sua decoração fique linda, mas também trará coisas boas de acordo com as crenças populares.

Sinos na árvore de natal Instagram: @ikaya.designboutique (Instagram: @ikaya.designboutique)

Embora existam milhares de ornamentos que escondem significados poderosos, os sinos costumam ser um selo distintivo do Natal, tanto na decoração quanto nas canções de Natal, onde ao fundo, ecoam algumas pequenas sininhos que transportam o seu ouvinte para uma época onde se respira amor, perdão e união familiar.

O que significam os sinos no pinheiro de Natal?

Se você já se perguntou por que a maioria das pessoas coloca sinos de Natal, seu significado é mais profundo do que parece, e embora anteriormente não tenha sido relacionado ao cristianismo, mas à tradição pagã, para afastar os maus espíritos e como símbolo de proteção.

Com o passar do tempo, esses adornos foram sendo adotados até que foi associado a Papai Noel, além de que seus tilintares imitam o som do trenó que é puxado por renas para levar presentes para as crianças bem comportadas, isso se relaciona diretamente com a chegada de boas notícias.

O que simbolizam os sinos na árvore de natal? Instagram: @ikaya.designboutique (Instagram: @ikaya.designboutique)

Os sinos tornaram-se no 'som da Natal' que anuncia que o 'Papai Noel' está cada vez mais perto, mas também, lembra a alegre chegada e nascimento do menino Jesus, pelo menos para a tradição cristã.

Por fim, relaciona-se com a ilusão que cada pessoa tem e que não deve ser perdida, não importa como os anos passam, ela deve ser mantida viva.

O Feng Shui diz que os sinos têm a capacidade de dispersar a energia negativa e trazer boa sorte para a casa. Eles também podem ajudar a criar uma atmosfera de tranquilidade e paz.

No caso do Feng Shui, ele recomenda colocá-los para atrair dinheiro e boa sorte, pois ajuda a harmonizar o ambiente, por isso é bom colocá-los como decoração no pinheiro de Natal e até mesmo na porta da sua casa para que fluam boas vibrações.

Os sinos possuem um grande significado e são úteis para centenas de coisas a nível esotérico, seu tilintar ajuda a conectar com nosso interior, em outras religiões é usado como uma ferramenta para libertar a mente, o corpo e a alma, e é que acredita-se que seu som ajuda a afastar os maus espíritos e energia.