O que os especialistas têm a dizer sobre o uso diário de protetores de calcinha?

O fluxo vaginal é algo normal em mulheres saudáveis e desempenha papéis fundamentais na saúde íntima feminina: limpar a vagina, umedecê-la e também prevenir possíveis infecções na área. Ao longo do mês, as secreções vaginais mudam. Na ovulação, o fluxo é mais espesso e abundante para facilitar a gravidez, criando um ambiente mais otimizado para os espermatozoides. À medida que a menstruação se aproxima, a consistência e a cor mudam novamente e até mesmo o odor se manifesta. Da mesma forma, durante a gravidez, o fluxo também sofre mudanças significativas.

Para ficar frescas e limpas e evitar irritações ou que as secreções danifiquem a sua roupa íntima, muitas usam protetores diariamente para absorvê-las. Especialmente durante a ovulação. Algumas também os usam quando seu período menstrual está se aproximando ou chegando ao final para impedir que algum “baixo” as incomode ou como reforço do uso de tampões nesses dias.

Devido ao fato de serem aliados para a higiene pessoal em certas etapas do ciclo menstrual, várias mulheres usam este produto diariamente. Mas, será prejudicial usar protetores diários?

O uso diário de protetores é prejudicial?

De acordo com um estudo de qualidade sobre protetores do Laboratório Nacional de Proteção ao Consumidor do México, a maioria dos ginecologistas não recomenda o uso contínuo deste produto. A razão pela qual se recomenda contra o seu uso diário é que “ao prender a umidade natural dessa área e impedir sua ventilação, promove o crescimento de bactérias, vírus e fungos”

Devido a isso, aumenta “a possibilidade de infecções ou irritações nessa delicada área da anatomia feminina”. Por isso, recomenda-se usá-lo apenas nos dias em que realmente for necessário. Durante o resto do mês, a recomendação do laboratório é usar roupa interior de algodão e “fazer as mudanças por dia que achar necessário” para nos mantermos limpas e livres de umidade. Também sugere não usar o pantiprotector se o embalagem estiver aberta, pois fica “exposto a contaminação” e pode gerar irritação ou infecção devido a zona íntima ser muito sensível.

Por isso, recomenda-se manter o produto selado em um local arejado, higiênico e longe de contaminantes. Ao usá-lo, destaca-se que deve ser trocado ou removido após quatro horas de uso. De acordo com a Profeco, “a infecção mais comum associada ao uso excessivo de protetores é a candidíase, provocada pelo fungo Candida albicans”.

Assim como outros germes e microrganismos, a Candida albicans está presente na vagina e não causa nenhuma doença enquanto a área se mantiver em condições normais.

O uso de protetores diários é comum, mas tem havido muito debate sobre se eles são bons ou ruins para a saúde (Pexels)

No entanto, se a microbiota vaginal for alterada por qualquer razão, o fungo cresce e a infecção é gerada. “Não é recomendado o uso de protetores, pois eles retêm a umidade, criando um ambiente favorável à proliferação deste fungo e outros micro-organismos que podem ser prejudiciais”, conclui. Por outro lado, a reconhecida ginecologista e obstetra dominicana Lilliam Fondeur concordou em uma participação no Noticias SIN que o uso diário de protetores pode causar infecções.

”Eu retiraria os protetores diários. Eles podem ser perfeitamente usados quando você está perdendo a menstruação, quando é pouco ou nas ocasiões em que você tem um sangramento irregular, mas é escasso”, aconselhou.

"O que acontece quando é usado de forma contínua durante os 28 dias do mês? A parte de cima é de algodão, proporcionando uma sensação de frescura e higiene; a parte de baixo é de plástico, o que aumenta a temperatura da vagina", explicou.

"Quando a temperatura da vagina aumenta, há microorganismos - principalmente fungos que vivem ali - que se multiplicam. Então, todo o organismo, todo o sistema de defesa está tentando eliminar essa infecção e tudo o que vem com ela, pois não haverá quem te defenda", disse.

Por fim, ele concluiu dizendo: "Se usado continuamente, sim (pode te dar uma infecção). Principalmente, aquelas mulheres que passam muito tempo sentadas com uma calça apertada e um protetor diário. Isso pode lhes dar candidíase".

Em outra entrevista, a especialista em fertilidade e terapia sexual também recomendou o uso deles quando há “um fluxo importante”, mas não se pode ter a vagina coberta o tempo todo porque ela precisa respirar.

Outras opiniões discordam...

No entanto, a Dra. Verónica Abad garantiu ao portal da marca Nosotras que usar protetores diários todos os dias não aumenta fungos nem gera infecções, mas sim o uso incorreto do produto. A função do protetor é absorver o fluxo vaginal diário. Os protetores diários são um produto de higiene feminina, e o que causa infecções é o uso incorreto do produto, afirmou. “Deixar o protetor por mais de 8 a 12 horas ou muito úmido, pode causar dermatite de contato, que, associada à umidade da vagina, pode gerar uma vaginite. Isso será o resultado do mau uso dos protetores”, disse.

Por último, é importante lembrar que devemos prestar muita atenção às secreções vaginais, pois alterações notórias na cor, odor e abundância podem ser sinal de algum problema.