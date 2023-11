Como sentido na pele nos últimos dias, o calor excessivo tomou conta de diversas regiões no Brasil. No entanto, nem todo mundo pode comprar um ar-condicionado, além do alto gasto de energia com seu uso, a fim de contornar a convivência com os mais de 30 graus. No entanto, não precisa ser desta maneira.

Pessoas econômicas também merecem passar refrescadas por essa onda de calor e é possível dar um jeito na situação. Sendo assim, reunimos uma lista com algumas formas de fugir das altas temperaturas por menos de R$ 100.

Isso inclui produtinhos otimizados que podem ser encontrados na web, mas também conta com engenhoca e sua possibilidade de modificar itens de casa para benefício próprio no calor.

Se você é uma pessoa econômica e está procurando meios de driblar o “forno a céu aberto”, sua oportunidade está neste artigo. Confira a lista:

Ar-condicionado caseiro

Usando seu ventilador, você sabia que pode fazer um upgrade para um ar-condicionado caseiro, prático e barato? Prepare-se para anotar os próximos passos.

O canal ‘Inova ou Inventa’ no YouTube trouxe um tutorial com itens básicos, de fácil manuseio e completamente acessíveis. Com uma caixa de isopor e outros agregados, sua opção de fugir do calor gastando pouco pode estar neste conteúdo. Assista:

Mini ar-condicionado portátil

Fuja do calor por menos de R$ 100: de engenhoca a produtos baratos na internet (Reprodução/Shopee)

Por menos de R$ 100, você pode ter um mini ar-condicionado para deixar em uma mesinha. Esta opção é boa para quem trabalha sentado e deseja se refrescar enquanto resolve as pendências do dia a dia por meio da tela do computador. O produto pode ser encontrado na Shopee por um valor acessível.

Ventilador de mesa portátil

Fuja do calor por menos de R$ 100: de engenhoca a produtos baratos na internet (Reprodução/Amazon)

Para um aproveitamento solo e econômico, os famosos ventiladores de mesa portáteis acabam se tornando os favoritos de muita gente. Por volta de R$ 50, a aquisição é uma boa alternativa para se desviar das altas temperaturas. O produto da imagem pode ser encontrado na Amazon.

