Datas astrológicas mais relevantes para 2024: isto é o que nos reserva o futuro

Se você já está pensando no que vem no próximo ano, estas são as datas astrológicas 2024 que você deve marcar na sua agenda. Ter conhecimento destes eventos nos ajuda a nos preparar e aproveitar o seu máximo potencial, pois, embora a vida sempre traga surpresas, fica a nosso critério estar preparadas para receber todas as lições que ela nos mostra para evoluir.

De acordo com Glamour, durante o próximo ano haverá um total de quatro eclipses e durante estes intervalos, haverá mudanças relevantes que trarão muita informação sobre o nosso ambiente e, claro, sobre nós mesmas.

Prepare-se para o que está para acontecer em 2024. Prepare-se para o que está para acontecer em 2024. (Foto: Freepik)

Datas astrológicas mais relevantes para 2024:

1 de janeiro: Lua Nova em Capricórnio

20 de janeiro: Eclipse solar em Aquário

12 de fevereiro: Lua Cheia em Leão

27 de março: Eclipse lunar em Libra

11 de abril: Lua Nova em Áries

26 de maio: Eclipse solar em Gêmeos

10 de junho: Lua Cheia em Sagitário

19 de julho: Eclipse lunar em Aquário

3 de agosto: Lua Nova em Leão

20 de agosto: Eclipse solar em Virgem

4 de setembro: Lua Cheia em Peixes

19 de outubro: Eclipse lunar em Touro

3 de novembro: Lua Nova em Escorpião

18 de novembro: Eclipse solar em Sagitário

4 de dezembro: Lua Cheia em Gêmeos

19 de dezembro: Eclipse lunar em Câncer

De acordo com a mesma fonte, os momentos de maior intensidade serão experimentados 15 dias antes e 15 dias depois das seguintes datas, que é exatamente quando ocorrerão esses eclipses:

25 de março: eclipse lunar penumbral no eixo de Áries-Libra.

08 de abril: Haverá um eclipse total do Sol no eixo de Áries-Libra.

17 de setembro: eclipse lunar parcial no eixo de Virgem-Peixes.

02 de outubro: Eclipse solar parcial anular no eixo de Áries-Libra.

Portanto, o início e o fim do ano trarão abalos para os quais devemos estar preparados para nos armarmos de amor próprio, paciência e muita coragem. De fato, prevemos que nos próximos 12 meses haverá muitos assuntos relacionados aos vínculos amorosos, pois Vênus permanecerá em movimento direto ao longo de todo o ano.

Vênus está muito ativo no ano que vem Vênus está muito ativo no ano que vem (Pikisuperstar en Freepik)

É melhor você ter a determinação de quebrar isso definitivamente.

Por certo, Mercúrio Retrogrado também estará presente nas datas astrológicas mais relevantes para 2024. Estas são: