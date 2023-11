Confira 6 dicas para ajudar seu gato a se refrescar durante a onda de calor

As altas temperaturas dos últimos dias estão deixando todos de cabelos em pé. Com isso, milhares de pessoas buscam formas de driblar o calor e se refrescar ao longo dos momentos mais quentes do dia.

Quando o assunto são os animais, as preocupações são redobradas já que o forte calor pode ter grandes impactos nos pets. Animais domésticos, como os gatos, também sofrem com a alta nas temperaturas e precisam de formas alternativas para se refrescar.

Conforme publicado pela Agência Brasil, é importante propiciar um ambiente com conforto térmico, ou seja, com espaços de sombra, água fresca e trocada com frequência. Além disso, fique de olho no comportamento do animal e caso note algo preocupante ou indícios de desconforto, procure um veterinário.

Algumas dicas para ajudar seu gato durante a onda de calor

Assim como nós, os gatos também sofrem com as altas temperaturas. Pensando nisso, buscamos uma lista de dicas que podem te ajudar a proporcionar momentos mais fresquinhos, e divertidos, para seu gato.

Conforme divulgado pela Oficina Felina em sua página do Instagram, são passos simples, mas que podem garantir momentos de frescor para seu companheiro. Confira:

Escove bem os pelos do animal

Durante o verão os gatos tendem a aumentar a frequência de sua higienização e podem acabar se lambendo em excesso. Pensando nisso, realizar uma boa escovação ajuda a retirar o excesso de pelos mortos e a aliviar um pouco do calor. Uma boa opção é umedecer levemente os pelos do animal com uma toalha úmida.

Espalhe água pela casa

Gatos são animais que precisam ser estimulados a beber água. Para ajudar neste calor, espalhe diversos potes de água fresca pela casa. Caso tenha uma fonte elétrica, coloque alguns cubos de gelo par manter a água fresca.

Ração úmida

Uma ração úmida de boa qualidade pode ajudar a aumentar a ingestão de água de seu bichano e ajudar a mantê-lo alimentado e hidratado. Apenas fique atento para não exagerar na quantidade ofertada, gatos que não estão acostumados a comer ração úmida podem apresentar diarreia.

Ambientes frescos

Ventiladores e aparelhos de ar-condicionado podem ajudar a amenizar o calor não só dos tutores, mas também dos bichinhos. Lembre-se apenas de ficar atento para não exagerar na temperatura.

Sorvete de sachê

Estes petiscos gelados podem promover momentos de diversão e refresco para seus gatinhos. Para fazer, acrescente um pouco de água ao sachê e despeje a mistura em forminhas de gelo. Depois de congelado, oferte ao seu gatinho em pequenas quantidades ao longo do dia.

Fique atento aos sinais

Ao longo dia fique atento a sinais e sintomas que podem ser causados pelo aumento da temperatura corporal do seu bichinho. Se ele apresentar salivação excessiva, respiração ofegante, dificuldade para respirar, convulsões entre outros sinais, leve-o imediatamente ao veterinário. É importante não mergulhar o animal na água, apenas o envolva com uma toalha úmida e fresca e busque por ajuda.