Cinco árvores caseiras que você pode criar sem gastar muito e são tendência

Aproxima-se o Natal e os amantes desta época começam a tirar todos os enfeites para decorar suas casas, mas se você está entre aqueles que se cansaram de ter sempre a mesma árvore de Natal, você tem várias opções para inovar e dar a suas festas de dezembro um novo olhar.

Dezembro é o mês mais esperado do ano devido ao fechamento de um ciclo e às festas e encontros com familiares e amigos. O pinheiro é o grande protagonista nos diferentes lares, mas no meio das novas tendências vintage e simplicidade, surgiram diferentes opções para que a decoração não leve muito tempo e até para envolver os mais pequenos (se tiverem) na sua criação.

Árvore na parede com luzes LED

As luzes LED são perfeitas para decorar um arranjo de parede. Não ocupará espaço, não tomará seu tempo e dará vida ao lugar onde você decidir colocá-lo. Embora você possa apostar em cores, as brancas também darão elegância à sua casa ou você pode brincar com os padrões para criar um efeito visual mais atraente. Esse tipo de luz é mais eficiente energeticamente e duradouro, o que o torna uma opção ecológica e econômica.

Árvore de Natal de galhos

Você pode conseguir galhos em qualquer lugar sem muito esforço. E decorá-los. O efeito é muito charmoso.

Árvore de Natal de livros

Para os amantes da leitura, eles podem contar com seus próprios árvores decoradas com letras. Para isso, você precisará empilhar livros de diferentes tamanhos e formas em forma de árvore de Natal. Ao terminar, você pode dar um toque com uma estrela no topo e decorar os livros com luzes ou fitas para dar um toque natalino.

Árvore de Natal de paletes

Se o que você está procurando é uma árvore com um estilo mais rústico, este é o certo. Para isso, pinte os paletes em verde ou branco e coloque-os em forma de árvore. Adicione luzes, pinhas e outros elementos naturais para dar um toque acolhedor.

Árvore de Natal com pinhas

As pinhas são um dos acessórios que não faltam na Natal, então você pode fazer com elas uma árvore bastante original. Para fazê-la você precisará de uma vaso pequeno e colocar uma pinha decorada. Se você quiser uma árvore maior, você deverá colocar terra no vaso e adicionar e juntar as pinhas até dar a forma de árvore.