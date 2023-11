As previsões desta quarta-feira (15) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Você quer fazer as coisas direito e é por isso que se preocupa demais. Calma, o que você precisa é ter a mente em ordem para que as ideias fluam. Você está aguardando uma resposta que lhe permitirá resolver alguns conflitos. É preciso cultivar alianças, ser mais sociável, confraternizar, mas nada disso significa depender dos outros para progredir.

Capricórnio

O tarot diz que alguém vai te procurar esta semana para que você possa ajudá-lo a sair de uma situação muito difícil e você deve dar uma mão. Também lhe diz que o seu lado materno está em plena exibição e que você será o centro das atenções de todos ao seu redor. Seja cauteloso com as decisões que tomará para o futuro.

Aquário

Você quer se afastar de algo ou alguém que está perturbando sua paz, então faça isso e logo para poder seguir avançando em sua vida profissional. Esta carta também fala da sua generosidade e nobreza, por isso esta semana você será portador de uma notícia muito boa para a família.

Peixes

Já faz alguns dias que você sente que as coisas não estão indo como deseja e isso não depende do seu ambiente, mas de como você se sente, do seu humor que deve mudar. Então nos próximos dias a sua atitude tem que ser positiva para que os caminhos se abram.

Com informações da revista Nueva Mujer