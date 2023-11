Alimentos naturais: veja os mais saudáveis, segundo pesquisadores da Mayo Clinic

Manter uma dieta livre de alimentos ultraprocessados e rica em opções in natura é fundamental para preservar a saúde e atingir metas de bem-estar. A nutricionista funcional Paulina Heringer, baseada em Brasília, destaca que a combinação adequada de frutas, grãos, carnes e verduras não apenas ajuda a manter um peso saudável, mas também reduz a preferência por opções industriais e auxilia no controle das porções.

Os 10 Alimentos Mais Saudáveis: Uma Lista da Mayo Clinic

Alimentos saudáveis/ Freepik

Pesquisadores da renomada Mayo Clinic, nos Estados Unidos, divulgaram recentemente uma lista com os 10 alimentos mais saudáveis para integrar à dieta. Priorizando opções pouco calóricas e in natura, a lista busca prevenir o desenvolvimento de doenças. Entre os destaques, estão:

Amêndoas: Rica fonte de gorduras saudáveis, proteínas, fibras e vitaminas, promovendo a saúde do coração e auxiliando na perda de peso.



Rica fonte de gorduras saudáveis, proteínas, fibras e vitaminas, promovendo a saúde do coração e auxiliando na perda de peso. Maçã: Além de ser rica em fibras, antioxidantes e vitamina C, contribui para a regulação do açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.



Além de ser rica em fibras, antioxidantes e vitamina C, contribui para a regulação do açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular. Mirtilo: Repleto de antioxidantes, especialmente antocianinas,, com propriedades anti-inflamatórias e beneficiam a saúde cerebral, ocular e cardíaca.



Repleto de antioxidantes, especialmente antocianinas,, com propriedades anti-inflamatórias e beneficiam a saúde cerebral, ocular e cardíaca. Brócolis: Excelente fonte de fibras, vitaminas C e K, cálcio e potássio, promovendo a saúde óssea, digestiva e reduzindo o risco de câncer.

LEIA TAMBÉM: Veja quais são os 7 alimentos que danificam os ossos



Escolhas Sábias para uma Dieta Equilibrada

Alimentos saudáveis/ Freepik

Além desses, a lista da Mayo Clinic inclui o feijão-vermelho, o salmão, o espinafre, a batata-doce, os sucos de vegetais frescos e o gérmen de trigo. Cada um desses alimentos oferece benefícios específicos, desde controle do açúcar no sangue até fortalecimento do sistema imunológico.

Diversidade de Dietas: Caminhos para o Bem-Estar

A nutricionista Paulina Heringer enfatiza que a variedade na escolha de alimentos naturais é altamente benéfica para a saúde. Além disso, ressalta que existem diferentes abordagens dietéticas, como a Dieta Asiática, Dieta Dash, Dieta Mediterrânea, Dieta Flexitariana, Dieta MIND, Dieta TLC, Dieta Nórdica, Dieta Volumétrica e Vigilantes do Peso, cada uma com suas particularidades e benefícios específicos.

Ao adotar uma alimentação equilibrada e diversificada, é possível não apenas alcançar objetivos de saúde, mas também desfrutar de uma vida mais vibrante e cheia de vitalidade.

Fonte: Metrópoles

LEIA TAMBÉM: 3 alimentos saudáveis que não podem faltar em sua casa